Festa sul Nonsel: cultura, spettacoli musicali, mercatini

PORDENONE – Cultura, spettacoli musicali, mercatini, oasi per il benessere, chioschi enogastronomici, camminate su percorsi naturalistici, iniziative ambientali ed eventi sportivi caratterizzano la Festa sul Nonsel, con la collaborazione sostanziale di più di 30 associazioni del territorio per la tradizionale festa di inizio estate, che si ripete vicina al solstizio ormai da oltre 40 anni.

Una festa che – sostengono gli organizzatori ProPordenone e ProLoco – «rappresenta la memoria stessa della città e si svolge per celebrare la commistione identitaria con il suo fiume, cordone ombelicale che dà il nome stesso a Pordenone».

In programma il 16, 17 e 18 giugno si snoderà come ogni anno lungo la Riviera del Pordenone, sul Ponte Adamo ed Eva, nell’area dell’imbarcadero e al Parco Flu, toccando in questa edizione anche location coinvolte a vario titolo nell’ospitare manifestazioni ed eventi dell’Estate a Pordenone come le vie Santissima e Codafora e le piazze XX Settembre, Cavour, San Marco e Calderari, allo scopo di vivere almeno una volta all’anno a pieno il fiume Noncello, parte importante nella vita di ciuascuno.

«La città – ha detto l’assessore all’Ambiente Monica Cairoli alla conferenza stampa di presentazione in Municipio – ha bisogno di occasioni come questa, per fare comunità e vivere assieme momenti di divertimento, aggregazione e cultura: una così vasta offerta di iniziative contribuisce ad accelerare i processi di valorizzazione del nostro fiume e a diffondere la cultura ambientale.

Come Amministrazione ci stiamo impegnando per rendere il complesso naturalistico il più fruibile possibile, un polo attrattivo di grande fascino non solo per i pordenonesi, ma anche per i visitatori da fuori città, che va ulteriormente valorizzato per favorire il turismo emozionale ed esperienziale.

Il tratto della Rivierasca sarà pronto, con la riasfaltura eseguita in questi giorni, ad accogliere bancarelle, mostra di auto d’epoca e chiunque voglia approcciarsi ad un “turismo lento”, assaporando percorsi cittadini a piedi che in 10km attraversano parchi e fiume».

In tema con questo, domenica alle ore 10 si terrà il convegno “Il fiume e la città”, per conoscere il Noncello come patrimonio ambientale, territoriale e culturale, luogo di biodiversità, di fruizione turistica di paesaggi urbani, rurali e naturalistici di elevata qualità: «Un’occasione didattica aperta a tutti – spiega l’assessore Cairoli – che coniuga verde e storia, aspetto ambientale e archeologia, per approfondire la storia di Pordenone e il suo rapporto identitario col corso d’acqua che ne ha permesso lo sviluppo».

Nadia Lorenzon, vicepresidente della ProLocoPordenone , ha illustrato alcuni appuntamenti del dettagliato programma della manifestazione, che quest’anno mette al centro eventi di musica e culturali e ricordando che ciò è reso possibile dal grande contributi dei volontari.

Venerdi 16 giugno alle 18 apriranno i chioschi gastronomici in via Santissima e alle 19 al Parco Flu musica ed animazione con Daniele Belli e DJ Ale De Biasi di Radio Company.

L’apertura ufficiale dei festeggiamenti sarà sabato 17 giugno alle ore 11:30 con la cerimonia del taglio del nastro sul Ponte Adamo ed Eva.

Torna anche l’iniziativa “Puliamo i quartieri” che alle 15:30 di sabato si concentrerà nell’area di parco Querini, dove i volontari distribuiranno pettorine, guanti e sacchi per la raccolta delle immondizie e insegneranno ai bambini delle scuole come si differenziano correttamente i rifiuti per sensibilizzarli ai temi ambientali e giocare poi con animazioni e truccabimbi.

Continuano le richiestissime escursioni fluviale lungo un tratto del Noncello a bordo del Pontoon Boat dall’Imbarcadero con orari 9:30/12:30 – 14:30/18:30.

Domenica 18 alle 9 partenza da via Santissima del “XII° Raduno del Noncello” con le Auto d’Epoca a cura dell’Associazione Ruote del Passato e di un facile itinerario in bicicletta di circa 25km alla scoperta del Noncello a cura di FIAB Pordenone Aruotalibera.

E poi appuntamenti sportivi con lo yoga e i tessuti aerei in piazzetta Calderari, pause gastronomiche con le Proloco del territorio che proporranno pietanze tipiche, attività dedicate ai bimbi e land art al Parco Flu.

Un affascinante giro dei castelli porterà il corteo di auto d’epoca da piazza della Motta (Castello di Pordenone), dove lo storico Angelo Crovato ne illustrerà la storia, alla dimora del conte Ragogna, con figuranti in costume sono pronti ad accogliere il pubblico al Castello di Torre.

Giuseppe Pedicini, presidente della Propordenone, ha lanciato la sorpresa dell’edizione: sabato sera una star del ciclismo mondiale sarà ospite d’onore e ha ricordato la serata musicale ad ingresso gratuito con Tony Cicco della Formula Tre, che sabato 17 alle ore 20:30 presentano i loro successi e la miglior produzione di Lucio Battisti, e il Concerto all’alba sul Noncello all’imbarcadero Marcolin con la Nuova Orchestra Ferruccio Busoni con la fisarmonica di Gianni Fassetta domenica 18 con inizio verso le 5 ad ingesso libero e a seguire colazione offerta a tutti. Alla sera l’esibizione della banda cittadina della Filarmonica Città di Pordenone.

La Festa sul Nonsel, da sempre sensibile e solidale, raccoglierà quest’anno fondi per CRO e Via di Natale e ospiterà la piccola preziosa “Betoniera ecosolidale”, un’iniziativa di Fondazione Alvise, che venerdì alle 18:30 partirà dal Comune alla volta di Maniago, proseguendo il suo viaggio itinerante per raccogliere i tappi da donare. Collocata dal 16 giugno in via delle Grazie, verrà posizionata a destra entrando in via Santissima.