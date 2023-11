Luca Raffaelli è il nuovo direttore artistico del PAFF!

PORDENONE – Il direttivo di Vastagamma è particolarmente felice e onorato di annunciare Luca Raffaelli come nuovo direttore artistico del Museo Permanete e delle mostre temporanee del PAFF!

Raffaelli è giornalista, saggista e sceneggiatore.

È considerato uno dei massimi esperti nei campi del fumetto e del cinema d’animazione. Ha scritto vari saggi sull’argomento, tra cui “Le anime disegnate” (ultima ristampa Tunuè, 2018) e “Che cos’è un fumetto (scritto con Valerio Bindi, Carocci, 2023).

Ha lavorato nel mondo televisivo, radiofonico e cinematografico come autore e regista. Ha scritto il fumetto comico “Ciao mamma! Vado in Giappone” (Tunuè, 2020) e il romanzo “Lo spazio dentro” (Mincione, 2022). Mina ha inciso “Ninna pa’”, una sua canzone. È nel Guinness dei Primati per i 28 anni della sua rubrica “Nuvolette” su Lanciostory. Per il PAFF! è anche il curatore dell’esposizione permanente.

Raffaelli sta già lavorando in vista dell’inaugurazione della prossima grande mostra che sarà dedicata ad Alfredo Castelli, dal titolo “Tutto Castelli – dall’Omino Bufo a Martin Mystère” che si aprirà sabato 2 dicembre alle 11 al PAFF!.