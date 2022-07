Luigi Cimolai riceverà in Senato premio “Imprenditori italiani di eccellenza”

PORDENONE – L’Ing. Luigi Cimolai riceverà domani, 16 luglio, in Senato il premio “Imprenditori italiani di eccellenza”, che sarà consegnato nell’aula di Palazzo Madama dal Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Il prestigioso riconoscimento, inserito come ventiquattresimo appuntamento della rassegna “Senato & Cultura”, è dedicato alle storie di imprenditori che, con passione e coraggio, hanno incarnato autenticamente i valori dell’italianità contribuendo al progresso economico e sociale del Paese.

Durante la cerimonia di premiazione, che sarà trasmessa in diretta su Rai Uno a partire dalle ore 11:00, si alterneranno momenti di riflessione ed approfondimento a momenti musicali.

“Questo importante premio impreziosisce la storia della Cimolai, con i suoi oltre 70 anni di gradi successi – ha commentato l’Ing. Luigi Cimolai, Presidente Cimolai S.p.A. –.

Voglio condividere questo premio con i miei genitori Armando e Albina, che fondarono l’azienda nel 1949 in un piccolo laboratorio di Pordenone, con l’intera mia famiglia, e con tutte le persone che hanno reso Cimolai un Gruppo internazionale, capace di realizzare in tutto il mondo opere in apparenza impossibili. Il nostro successo – ha concluso l’Ing. Luigi Cimolai – si basa sui valori del lavoro e della famiglia, con uno sguardo costantemente rivolto al futuro”.