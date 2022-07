Panathlon Club Pn, interessante serata con Carlo Nordio

PORDENONE – Una serata davvero interessante ed entusiasmante quella trascorsa dai numerosissimi soci del Panathlon club di Pordenone: ospite d’onore il Dottor Carlo Nordio, famoso magistrato titolare dicelebri inchieste giudiziarie fino al 2017.

L’illustre relatore è stato accolto dal presidente del club Massimo Passeri e dal pubblico accorso al Ristorante Cial De Brent a Polcenigo con un fragoroso applauso.

In anteprima assoluta il dottor Nordio ha parlato di sportripercorrendo le tappe più importanti della storia dello sport femminile partendo dai tempi in cui le donne erano ritenute troppo deboli, troppo emotive e poco competitive per poter gareggiare in un ambiente ancora solo maschilista. Ha poi sottolineato i passaggi più emblematici incontrati dalle donne stesse nel cammino di emancipazione nelle varie discipline.

L’oratore ha quindi approfondito e analizzato alcune tematiche attuali quali la partecipazione/esclusione a competizioni sportive internazionali di atleti o club di nazionalità russa e, altra questione delicata, la collocazione di atleti/e transgender all’ interno del mondo agonistico. Polemica quest’ultima che troverà probabilmente soluzione con l’aiuto della scienza.

L’ex magistrato non si è sottratto a rispondere ad alcune domandesulla grave crisi di credibilità che sta vivendo oggi la magistratura. L’esimio ospite ha infine ricostruito l’inaspettata e gratificante esperienza come candidato alla Presidenza della Repubblica nella recente elezione.

L’ incontro è stato organizzato da Romanina Santin vicepresidente del Panathlon club Pordenone e referente del gruppo Donna e Sport dell’area 12.