Lunga vita miti, l’11 marzo la scultura di Luigi De Paoli

PORDENONE – Nuovo incontro legato al corso “La lunga vita dei miti nella produzione artistica” organizzato dall’Associazione italiana di cultura classica – Delegazione di Pordenone in programma venerdì 11 marzo, alle 17 e 45, nell’ex tipografia Savio con la partecipazione di Vania Gransinigh, direttrice di Casa Cavazzini, del Museo del Risorgimento, della Galleria d’Arte Antica di Udine che interverrà sul tema “Il richiamo del mito classico:il caso studio della scultura di Luigi De Paoli”. Ed è proprio Icaro il soggetto cui dedica tre sculture Luigi De Paoli, importante artista friulano vissuto tra Otto e Novecento.

Il tema coinvolge il fascinoso mito minoico-ateniese, che vede come protagonisti Minosse, Teseo, il Minotauro, Arianna, ed infine Dedalo e Icaro con il labirinto a fare da sfondo, è presente nella letteratura greca e latina, ma le testimonianze tutto sommato sono minori di quanto ci aspetteremmo e certamente in misura inferiore al successo avuto nel mondo dell’arte, non solo classica. Solo per restare in un arco temporale a noi vicino tornano alla mente i nomi (e le immagini) di Matisse e di Chagall.

Ma sorprende i non addetti ai lavori venire a sapere che anche in una dimensione spaziale a noi vicinissima, proprio qui a Pordenone, si trova un’opera dedicata a Icaro di un artista, nato a Cordenons, Luigi De Paoli al quale la relatrice Vania Gransinigh dedicherà un originale approfondimento.

Ingresso gratuito.

Per accedere alla conferenza sarà necessario esibire il green pass.

