“Mai indifferente”: Paola Dalle Molle presenta a San Daniele del Friuli il libro dedicato a dodici anni di giornalismo

SAN DANIELE (UD) – Si parlerà del libro Mai indifferente della giornalista Paola Dalle Molle sabato 26 settembre, alle 18.30, al Portonat di San Daniele del Friuli, in una conversazione con l’autrice che vede la partecipazione del professor Angelo Floramo, storico, scrittore, saggista e divulgatore.

Pubblicato da Studio Comunicare, il volume raccoglie una selezione degli articoli scritti da Dalle Molle nel corso di dodici anni di collaborazione con Il Momento, il giornale di informazione e cultura legato alla Casa dello Studente Lino Zanussi di Pordenone. Una collaborazione iniziata nel 2011 e conclusasi nel 2023, con la cessazione delle pubblicazioni del mensile.

Attraverso gli articoli scelti, Mai indifferente ripercorre una lunga stagione della nostra storia recente e restituisce una sorta di “come eravamo”, raccontando i cambiamenti della società nel corso di oltre un decennio. Le pagine affrontano alcuni dei grandi temi dell’attualità: il ruolo dell’Europa, il giornalismo e la libertà di stampa, la sostenibilità ambientale, il mondo giovanile, la pandemia, insieme ai numerosi eventi sociali e politici che hanno accompagnato queg li anni.

Ma Mai indifferente è soprattutto un tributo a Il Momento, fondato nel 1970 e pubblicato dall’Associazione Presenza e Cultura. A guidarlo fu monsignor Luciano Padovese, fondatore e anima del giornale, mentre il coordinamento della redazione fu affidato a Laura Zuzzi, già presidente dell’Irse. Attorno al mensile si raccolse nel tempo una redazione composta da numerose personalità del territorio, “voci libere” capaci di raccontare con passione e rigore la vita culturale e sociale del Friuli occidentale.

Il libro conserva così anche la memoria di un’esperienza editoriale che ha lasciato un’eredità significativa per quanti credono in un’informazione attenta, libera e partecipata.

Giornalista, Paola Dalle Molle si occupa da tempo di temi legati alla parità di genere, alla violenza contro le donne e ai diritti civili. Tra le sue competenze professionali figurano inoltre il lavoro femminile, l’economia e la sostenibilità. Attualmente è vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia.

L’appuntamento al Portonat sarà dunque l’occasione per ripercorrere, insieme all’autrice e ad Angelo Floramo, dodici anni di giornalismo attraverso le pagine di un libro che intreccia memoria, attualità e attenzione ai cambiamenti della società. Al termine dell’incontro seguirà un vin d’honneur.