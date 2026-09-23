TRIESTE – Una mostra per celebrare il cinquantesimo compleanno della scheda telefonica. Inaugurata martedì scorso al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Poste Italiane la mostra “Pronto? La comunicazione corre sul filo del telefono”.

La mostra, visitabile fino al 27 ottobre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione 6idea per celebrare il cinquantesimo anniversario della prima emissione della scheda telefonica.

L’esposizione offre l’occasione di ripercorrere la storia di un oggetto che ha accompagnato la quotidianità di milioni di persone e che, nel tempo, è diventato un simbolo dell’evoluzione delle comunicazioni. Attraverso le schede telefoniche viene ripercorso un lungo viaggio che va dalla diffusione delle cabine telefoniche agli anni in cui si portava sempre una scheda nel portafoglio, fino all’avvento dello smartphone e delle moderne forme di comunicazione digitale.

La scheda prepagata si trasforma così in una piccola macchina del tempo, capace di evocare ricordi, abitudini, viaggi, campagne pubblicitarie, anniversari e momenti di vita quotidiana che fanno parte della memoria collettiva del Paese.

Accanto alle collezioni storiche sono esposte opere realizzate da artisti che hanno scelto proprio la scheda telefonica come supporto creativo. Un dialogo tra collezionismo e arte che mostra come un oggetto nato per una funzione pratica possa diventare uno strumento espressivo capace di raccontare idee ed emozioni. Nel corso degli anni, grazie alle immagini, ai colori e alle numerose emissioni speciali, le schede telefoniche hanno inoltre rappresentato un efficace veicolo di promozione e divulgazione, ospitando messaggi dedicati a cultura, sport, turismo, arte e grandi eventi.