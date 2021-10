Manuela Toselli alla rassegna Artisti in Dialogo 2021, Associazione Amici di Parco

PORDENONE – Giovedì 21 ottobre si svolgerà nella Ex Tipografia Savio, in Via Torricella,2 a Pordenone ore 18.00 il primo appuntamento della nuova edizione di “Artisti in Dialogo” piccola rassegna di incontri artista-critico dell’Associazione Amici di Parco.

Ospite della rassegna l’artista Manuela Toselli, in conversazione con la critica d’arte Chiara Tavella.

Ingresso libero, Green Pass obbligatorio e mascherina come da normativa vigente.

Si consiglia prenotazione a amiciparco.pn@gmail.com

Manuela Toselli nasce a Torino nel 1971, vive e lavora in provincia di Udine.

Nel 1990 consegue il Diploma di Maturità d’Arte Applicata nella sezione “Tessuto” presso l’Istituto Statale d’Arte di Udine “G. Sello”. Nel 1995 si diploma come Designer Orafo a Vicenza, all’Istituto “Callegari”, e inizia a collaborare con uno studio di design di gioielli per grandi marchi internazionali. Sempre nello stesso anno espone presso il “World Gold Council” di Vicenza, fiera mondiale dell’arte orafa. Dopo un periodo di pausa in cui si dedica ad altre attività, nel 2004 si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Venezia, terminando il ciclo di studi nel 2010 con la Laurea Specialistica in Pittura. Collabora con gallerie italiane ed estere e le sue opere fanno parte di collezioni private e pubbliche. La seta, pura o accompagnata da altri materiali di supporto, è il medium che predilige e ritorna in tutto il suo lavoro, diviso in cicli.

Immagine : Tu non sai chi sono io, 2012-2018, installazione