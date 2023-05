Manutenzione percorso da viale Marconi a largo San Giorgio

PORDENONE – A partire da mercoledì 31 maggio ed indicativamente fino al 14 giugno è previsto un intervento di manutenzione del percorso che collega viale Marconi con Largo San Giorgio (per intenderci area del condominio Citypark e dell’ex laghetto dell’Enel).

​

In particolare è prevista la sostituzione del calpestio in legno che verrà rimpiazzato da un materiale in legno composito, in grado di aumentarne la durabilità, lungo tutto il percorso, ad esclusione dei ponticelli. Per consentire l’esecuzione in sicurezza di tale intervento, per l’intero periodo dei lavori verrà chiuso il percorso e interdetto il passaggio a tutti i pedoni, ad esclusione dei civici 8/a e 8/b per i quali sarà garantita l’accessibilità.

​Il primo giorno di lavoro è previsto il posizionamento, nei pressi del cancello di accesso al laghetto da Largo San Giorgio di un cassone per la raccolta e lo smaltimento dei materiali da conferire a discarica, per cui saranno inutilizzabili due stalli di parcheggio.