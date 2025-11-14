11.1 C
Pordenone
venerdì , 14 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Massimo Buset presenta il nuovo libro “Mistiche di terra. Il totem è muto, la terra parla, tolto l’inutile”

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

PORDENONE – Il poeta e scrittore Massimo Buset torna a incontrare il pubblico con la presentazione del suo nuovo libro “Mistiche di terra. Il totem è muto, la terra parla, tolto l’inutile”, edito da Kimerik, un’opera che invita a riscoprire la dimensione spirituale e mistica della quotidianità.
La prima presentazione si terrà sabato 16 novembre alle ore 16.00 presso l’ex convento di San Francesco a Pordenone. Una seconda presentazione è prevista giovedì 28 novembre alle ore 18.00, sempre a Pordenone, presso la fondazione Giovanni Santin c/o Hotel Santin.

In “Mistiche di terra”, Buset propone un cammino poetico e meditativo che parte dalle radici, dalla terra, per giungere a una consapevolezza più profonda del vivere. Come scrive l’autore:
«Personalmente sperimento e credo nella mistica della quotidianità di cui questa “Mistiche di terra” è l’espressione. Nulla di astruso, ma semplicemente stimoli che riconducono ognuno oltre la sopravvivenza, verso il grande risveglio; per lasciarci abbracciare a partire dalla terra pronta a svelarci quei misteri di grazia che ci rivelano il vero senso della nostra esistenza nell’espressione quotidiana della nostra umanità e divinità. I drammi, le cose di ogni giorno custodiscono un mistero verace pronto a donarti la sua luce anche nella situazione più travagliata: è possibile vincere la notte dell’assenza con un’alba di nuova certezza».

Con un linguaggio intenso e visionario, Buset intreccia poesia e riflessione, restituendo al lettore una parola che sa farsi ascolto, preghiera e testimonianza. L’opera conferma l’autore come una delle voci più originali del panorama poetico contemporaneo, capace di unire profondità spirituale e sensibilità umana.

Evento ad ingresso libero.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.