Mauro Mazza a Pordenone il 4 febbraio per “Mostruosa Mente”

PORDENONE – Mercoledì 4 febbraio, alle ore 18.00, la Biblioteca Civica di Pordenone ospiterà un nuovo appuntamento culturale di rilievo. Nella suggestiva cornice della Sala Degan, in Piazza XX Settembre, si terrà l’incontro con l’autore Mauro Mazza, che presenterà il suo libro “Mostruosa Mente”, un’opera che invita a riflettere sulle dinamiche più oscure e affascinanti del pensiero umano.

A dialogare con l’autore sarà la giornalista Cristina Savi, che accompagnerà il pubblico in un confronto aperto sui temi del libro, tra attualità, analisi culturale e spunti di riflessione. L’incontro si inserisce nel calendario delle iniziative promosse dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, da sempre impegnato nella valorizzazione del dibattito intellettuale e letterario sul territorio.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Pordenone, Capitale Italiana della Cultura 2027, ed è realizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica di Pordenone. L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp o telefonico 351 8302661 oppure visitare il sito www.circoloculturapn.org.