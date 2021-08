Mauro Tavella da Forza Italia alla Lega: correrà come indipendente

PORDENONE – Mauro Tavella, consigliere comunale, noto imprenditore pordenonese è il nuovo “acquisto” della Lega.

Tavella, che giorni fa aveva lasciato Forza Italia, correrà come indipendente (così ha anticipato a pordenoneoggi) nelle liste del Carroccio alle prossime elezioni amministrative del 3-4 ottobre.

“Pur non rinnegando le nostri origini – scrive il coordinatore provinciale Lega Salvini Pordenone, Marco Bottecchia, – è inutile dire che oggi la “nuova” Lega di Salvini è un movimento molto più aperto e di riferimento anche per quell’elettorato che si definisce moderato, che vede in noi una grande forza popolare, conservatrice, che parla chiaro ai suoi elettori e che guarda all’Europa con interesse pur con la volontà di cambiarla e migliorarla.

Gli amministratori sono lo strumento che oggi la Lega, in un’epoca post-ideologica, ha per perseguire i suoi obiettivi politici e le donne e gli uomini leghisti sono l’avanguardia di un movimento che deve dimostrare competenza e buonsenso.

Dobbiamo avere la capacità di governare fenomeni complessi in una società che sta cambiando, ma che deve avere la famiglia come cellula fondamentale con la sua naturale vocazione di strumento di formazione e di crescita civile.

Una forza sempre più di governo che però non abbandona la lotta sui principi fondanti del nostro movimento, che mette al centro la valorizzazione del territorio”.

“Proprio su questi temi – sottolinea Bottecchia – abbiamo trovato una comunione di intenti anche con Mauro Tavella e vogliamo dargli un caloroso benvenuto nella nostra lista per le elezioni comunali di Pordenone.

Penso che Mauro Tavella, imprenditore e uomo impegnato socialmente e nello sport oltre ad essere consigliere comunale uscente, sia un valore aggiunto per la Città di Pordenone e per questo gli ho chiesto di continuare a dare il suo contributo tra le file dei nostri candidati.

Con la firma di Mauro abbiamo chiuso la lista dei 40 candidati alle comunali di Pordenone, che comprendono donne e uomini con varie esperienze personali e professionali, oltre ad una decina di under 40.

Ci sono militanti storici, che sono la nostra forza e si sono aggiunti molti nuovi tesserati che vedono nel nostro partito lo strumento ideale per dare risposte concrete sul territorio ai nostri concittadini”.