Anziana signora in stato confusionale in rotatoria autostradale

PORDENONE – Era la notte del 22 giugno quando una pattuglia della Polizia Stradale di Pordenone intercettava e riaccompagnava a casa una anziana signora in stato confusionale che percorreva in piena notte la carreggiata sud dell’autostrada A/28. La signora, che trascinava un pesante trolley aveva dichiarato agli agenti di volere raggiungere il figlio in vacanza a Lignano Sabbiadoro.

Ebbene mai e poi mai gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Pordenone avrebbero pensato di trovarsi di fronte allo stesso scenario operativo.

E’ successo la scorsa notte ma questa volta però, non lungo l’autostrada, ma all’altezza della rotatoria autostradale dell’A/28 nel comune di Pordenone, dove i poliziotti intercettavano una persona anziana appiedata con trolley e borsetta a tracolla che si stava dirigendo verso gli svincoli di immissione sull’autostrada.

I poliziotti avvicinavano la donna cercando di porla immediatamente in sicurezza per poi verificarne lo stato di salute. La stessa versava in evidente stato confusionale e pareva completamente disorientata.

Dopo averla rasserenata, agli agenti non rimaneva che ottenere la conferma sull’identità e la residenza della donna e contattare i familiari.

La stessa era riaffidata nelle mani del figlio che dopo un primo, comprensibile spavento, ha potuto riabbracciarla e riaccompagnarla a casa.