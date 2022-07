Medicina, Targa alla dottoressa Raffaella Manias Campagnutta

PORDENONE – Il Comune di Pordenone ha conferito una targa di riconoscimento alla dottoressa Raffaella Manias Campagnutta per essere stata l’ideatrice e artefice – assieme a Lorenzo Cella e al dott. Arnaldo Grandi – dello Studio medico solidale, progetto sperimentale in ambito sociosanitario per fornire assistenza medica gratuita alla popolazione più vulnerabile e debole, sia dal punto di vista sociale che economico.

Aperto nel 2017 nei locali comunali in via San Quirino, lo studio si occupa di fornire visite specialistiche gratuite di diverse specialità; ginecologia, dermatologia, pneumologia oculistica, psicologia, ortopedia, chirurgia, oncologia, urologia, otorinolaringoiatria, cardiologia, psichiatria, angiologia, endocrinologia e consulenza radiologica, grazie al sostegno di Fondazione Bcc Pordenonese, Associazione San Pietro Apostolo e la collaborazione dell’Ordine dei Medici.

Con orgoglio – commenta l’assessora alle Politiche sociali Guglielmina Cucci – conferiamo questo riconoscimento a una persona di assoluto valore professionale e umano per la passione, l’impegno e la dedizione che ha profuso nel realizzare questo progetto che consente di garantire e migliorare l’accesso alle cure sanitarie delle persone più bisognose, onorando i principi più alti della Costituzione e in particolare il diritto alla sanità da parte di tutti, svolgendo un’operazione di prevenzione importantissima e facendo di Pordenone un modello a livello nazionale, confermandone la vocazione di città solidale.

“La dottoressa Manias Campagnutta – sottolinea il sindaco Alessandro Ciriani – ha sentito l’esigenza di ampliare l’offerta dei servizi in ambito sanitario, coinvolgendo gratuitamente molti volontari, personale amministrativo, personale infermieristico e medico, che aderendo al progetto onorano ancor più il giuramento di Ippocrate.

La vera matrice di una società civile si misura nella capacità del sistema di garantire servizi adeguati ed attesi dalla cittadinanza, ed essa si può concretizzare in modo molto efficace anche con la collaborazione pubblico/privato”.

Visibilmente emozionata la dott.ssa Manias Campagnutta ha condiviso il riconoscimento con quanti hanno contribuito e tuttora contribuiscono all’erogazione dei servizi dello Studio medico solidale, sottolineando il valore della costruzione di una rete solida e la forza ed efficacia di un ottimo lavoro di squadra, rivolgendo anche un ringraziamento al compianto assessore e vice sindaco Eligio Grizzo, che da subito sostenne il progetto.

“La dottoressa Manias Campagnutta – conclude Cucci – ci lascia un’ eredità preziosa che cercheremo di onorare al meglio per continuare a dare un servizio importante e unico in Italia”.