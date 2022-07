Dall’8 luglio l’Estate nel parco di Villa Baschiera-Tallon

PORDENONE – Prendono il via venerdì 8 luglio nel parco della Fondazione Pia Baschiera-Arrigo Tallon di Pordenone “cinque serate in villa” organizzate dalla stessa Fondazione guidata da Fulvia Mellina in collaborazione con l’Associazione fra anziani e il patrocinio del Comune di Pordenone, nel segno dell’inclusione e dell’allegria (e con una raccolta fondi a favore dell’Associazione via di Natale).

Alle 19 brindisi augurale e musica a cura dell’associazione Mondo caraibico ed artistico che animerà anche negli appuntamenti del 15 22 e 29 luglio, per finire il 5 agosto in un crescendo di musica e poesia nel verde. Sabato 9 luglio alle 17.30, è invece previsto un concerto con il chitarrista sacilese Simone Pagotto, vincitore dell’ultima edizione del concorso musicale della Fondazione; a seguire si esibirà la violoncellista Elisa Fassetta, prima vincitrice nel 2018 del Premio Speciale “Pia Baschiera”.

Sabato 16 luglio, alla stessa ora, sarà la volta di un’inedita formazione in trio tutta al femminile con il soprano sacilese Selena Colombera, Elena Nicoletti al violino e Aurora Fabbian all’arpa. Nei giorni scorsi in villa si era tenuto un prologo all’attività estiva: un affollato evento di rose e musica, organizzato dalla Fondazione con La Compagnia delle rose, declinato in racconti sulle più antiche rose progenitrici, intervallati da brani di fisarmonica, protagoniste la giornalista sacilese Maria Balliana e la musicista Ludovica Borsatti.