PORDENONE – Gli uffici dell’Amministrazione comunale informano che da martedì 6 febbraio prossimo gli stalli di sosta posti su via San Quirino posti in adiacenza al bar e fronte condominio Principe, fino ad oggi in sosta libera senza disco orario, verranno posti a disco orario 60 minuti nella fascia oraria 8:00-20:00.

