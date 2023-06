Ministro Cultura al PAFF! apprezza la proposta culturale

PORDENONE – Importante visita istituzionale al PAFF! da parte del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a Pordenone ospite all’inaugurazione della rassegna PordenonePensa a cura dell’Associazione Eureka.

Il Capo del Dicastero della Cultura è stato accompagnato dal direttore artistico Giulio De Vita e dallo staff in un tour della struttura dell’International Museum of Comic Art. De Vita ha illustrato le molteplici peculiarità che caratterizzano il PAFF! quale contenitore culturale e creativo il quale abbina alle autorevoli mostre di importanza nazionale e internazionale le attività rivolte alle scuole, i corsi per la formazione professionale, i laboratori, le visite guidate, le collaborazioni con le associazioni e le realtà del territorio.

Prima dell’inaugurazione della rassegna culturale, il Ministro Sangiuliano accompagnato dal vicepresidente di Eureka Mario Boranga e dal Prefetto di Pordenone Domenico Lione, alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura Mario Anzil, del sindaco Alessandro Ciriani e del vicesindaco Alberto Parigi ha ammirato la mostra, per la prima volta visitabile in Italia, dedicata agli Aardman Studios, autori di personaggi iconici come Shaun the Sheep, Galline in fuga, Wallace e Gromit e si è soffermato ad ammirare e fotografare l’immenso galeone alto oltre cinque metri proveniente dal set di Briganti – Pirati da strapazzo.

Il Ministro ha inoltre visitato l’esposizione permanente, apprezzando la formula innovativa, esperienziale e smart del museo, caratterizzato dalla chiave di lettura del formato con cui il fumetto – nei suoi oltre cento anni di vita – è stato letto, conosciuto e amato in ogni angolo del pianeta, a seconda delle culture, delle condizioni economiche e delle abitudini sociali dei lettori.

Cinque le mostre temporanee attualmente presenti al PAFF!: oltre a quella dedicata agli Studi Aardman, sono visitabili Strip Art – Sogni e realismo nei primi maestri del fumetto, Segni senza compromessi sui 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, Corri Gocciolina per la sensibilizzazione alla donazione di sangue e Nel segno di Tex di Emanuele Barison, dedicata al famoso ranger, che il Ministro ha visitato e fotografato.

Al termine, il Ministro Sangiuliano ha osservato la qualità della proposta del PAFF!, uno spazio ben curato che ha un’importante dimensione culturale. Un riconoscimento che annovera l’International Museum of Comic Art tra le principali realtà culturali nazionali.