Modifiche alla viabilità in via Levade

PORDENONE – Chiusura temporanea al traffico di via Levade a partire da oggi, martedì 26 luglio, e fino al giorno 8 agosto. Libera la circolazione dei pedoni.

La Regione Friuli Venezia Giulia rende noto che Autovie Spa ha provveduto a chiudere la viabilità di al fine di consentire la realizzazione dei lavori di modifica dell’intersezione tra la stessa via Levade e via Udine, con la realizzazione di una

rotatoria.

Completate la scorsa settimana le operazioni di collaudo di via Udine, dalla galleria della Circonvallazione sud, oggi il traffico è stato deviato nel tratto interessato dai lavori.

Per chi deve recarsi in via Levade, l’unico accesso permane da Villanova attraverso la rotonda di uscita dall’A28 oppure da via Nuova di Corva tramite via Villanova Vecchia.

La prima fase dei lavori prevede quindi la chiusura di via Levade, mentre la seconda fase prevede la riapertura della via, lo spostamento del traffico degli autoveicoli sui due rami della nuova rotonda e l’apertura della nuova connessione ciclopedonale tra via Levade e via Udine.