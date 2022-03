Modifiche alla viabilità in via Zara a Torre dal 21 marzo

PORDENONE – Per consentire i lavori di realizzazione della fognatura che dureranno fino alla fine di aprile, via Zara nel tratto tra via G. Cantore e via Piave è chiusa al transito.

Abitualmente i mezzi non possono circolare negli orari di apertura e chiusura delle scuole, tuttavia sarà comunque percorribile a piedi e sarà garantito l’accesso al parcheggio antistante la scuola Lozer.

Si tratta dell’ultimo intervento per la posa delle condotte di fognatura nella zona compresa tra il parco di San Valentino e l’asse di via Carnaro/Sauro.