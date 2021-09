Monitorare i prezzi delle criptovalute: i migliori tracker del 2021

Vuoi acquistare Bitcoin o un’altra criptovaluta? Monitora le performance del tuo portafoglio con un tracker di prezzi delle criptovalute.

Il 2021 è stato un anno caratterizzato da un’estrema volatilità. Il valore dei Bitcoin è più volte sceso e salito repentinamente e oggi sono in molti a voler aspettare a comprare Bitcoin, speranzosi in un imminente prossimo calo di prezzo. Monitorare i prezzi delle criptovalute quindi, diventa cruciale per avere a disposizione una rosa di scelte che consenta di muoversi con cognizione tra la giungla di valute virtuali. Già, perché i Bitcoin sono la criptovaluta più conosciuta, quella che raccoglie la maggiore capitalizzazione, ma certamente non l’unica.

Attualmente esistono oltre 2000 valute crittografate, ed è dunque più che lecito porsi le seguenti domande: quale criptovaluta comprare? Su quale criptovaluta investire?

Per rispondere ai quesiti precedenti, non possiamo non considerare uno degli strumenti più utili per qualsiasi investitore, dall’esperto al neofita: i tracker dei prezzi delle criptovalute. In questo articolo vogliamo sottolineare il ruolo di grande protagonista che un tracker dei prezzi delle criptovalute riveste nella buona riuscita di un investimento e soffermarci a descrivere alcuni dei migliori tracker sul mercato.

Che cos’è un tracker dei prezzi di criptovalute?

Se una piattaforma di exchange è il luogo dove comprare Bitcoin, un tracker dei prezzi di criptovalute ne monitora il valore corrente. Oltre alle informazioni sulla capitalizzazione di mercato, fornisce i dati relativi al volume degli scambi, i grafici dei prezzi e molte altre informazioni, che servono a capire come comprare Bitcoin e altre monete virtuali al meglio.

Vista l’importanza di questi dati, dalla loro accuratezza e affidabilità dipenderà la qualità di un tracker e, di conseguenza, il successo di un investimento.

Caratteristiche principali di un tracker dei prezzi di criptovalute

Un buon tracker dei prezzi di criptovalute dovrebbe:

● utilizzare dati affidabili;

● aggiornare costantemente i propri dati;

● fornire dati storici che permettano il confronto dei prezzi attuali con i valori precedenti;

● confrontare i prezzi di più criptovalute, paragonandone le prestazioni;

● avere un layout semplice, pulito e facile da utilizzare;

● coprire una vasta gamma di valute digitali e token.

Abbiamo volutamente lasciato a parte il discorso della sicurezza dei tracker, che è di fondamentale importanza, per esempio quando si vogliono comprare Bitcoin con carta di credito. Vista la natura decentralizzata della blockchain – che rende i Bitcoin e le altre criptovalute assai difficili da tracciare e rintracciare – scegliere un tracker sicuro, che si colleghi a una transazione o al proprio conto bancario è fondamentale per proteggere i propri soldi. D’altronde, è risaputo che basti una semplice perdita di dati per rendere vulnerabile il proprio portafoglio.

Quali sono i migliori tracker dei prezzi di criptovalute?

1. Coinmarketcap

Coinmarketcap, fondato nel 2013 e di proprietà di Binance dal 2020, è un ottimo sito per il monitoraggio dei prezzi delle criptovalute. Permette di tenere traccia di migliaia di criptovalute ed avere una panoramica dei dati relativi a prezzi, capitalizzazione di mercato, volumi di scambio giornalieri e offerta circolante.

Per ciascuna moneta sono disponibili grafici di approfondimento ed è possibile controllarne il valore – misurato in BTC e USD – selezionando l’intervallo temporale desiderato. Una funzione interessante della piattaforma è la parte dedicata ai social, grazie alla quale vengono forniti dati storici, notizie e post sui social media per analizzare l’andamento dei prezzi. Coinmarketcap non è un semplice tracker di prezzi, ma permette di analizzare anche gli scambi, servendosi di diversi filtri, per aiutare a prendere decisioni di investimento più ragionate.

2. CoinGecko

Questo tracker dei prezzi delle criptovalute è una realtà consolidata ormai da diversi anni. Vanta molte funzionalità e strumenti di monitoraggio diversi, per aiutare gli utenti ad acquistare Bitcoin nel momento migliore e in generale per prendere le migliori decisioni di investimento. Per esempio la funzione “Discover”, che permette di scoprire nuove monete o quella “Earn”, che mostra tutti i potenziali guadagni ottenibili tramite i propri fondi sia sulle piattaforme centralizzate che in quelle decentralizzate. Un’altra sezione che vale la pena menzionare è quella che elenca tutte le aziende pubbliche che hanno acquisito Bitcoin.

3. Coinlib

Anche se meno conosciuto di Coinmarketcap o CoinGecko, questa piattaforma è un altro ottimo sito di monitoraggio dei prezzi delle criptovalute. Oltre al tracking puro e semplice, offre altre utili funzioni, come una selezione di dati aggiornata in tempo reale per ogni criptovaluta, un tool di confronto di criptovalute che ne permette di selezionare fino a quattro, nonché un esploratore di prezzi utile a identificare gli scambi di maggior valore per gli investitori.

4. Blockfolio

Blockfolio è un altro utile strumento, che offre funzioni simili a quelle degli altri tracker menzionati, tra cui un’ottima sezione di notizie, con gli ultimi annunci dei team che stanno dietro alle criptovalute che scegli di monitorare. Il tool, recentemente acquisito da Alameda Research, è ottimo anche per monitorare il valore del proprio portafoglio. Per farlo non è necessario creare un account, ma basta semplicemente inserire il valore dei propri fondi crittografici e iniziare a monitorarli regolarmente. In questo modo non si avrà bisogno nemmeno di accedere al proprio portafoglio per controllare il valore totale delle proprie valute. Così come sarà possibile inserire ordini di acquisto o di vendita in modalità demo, per simulare un eventuale portafoglio, monitorandone le prestazioni.