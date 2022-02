Morto il medico Arnaldo Ciriani, padre del sindaco Alessandro e del senatore Luca

PORDENONE – È deceduto Arnaldo Ciriani il padre di Alessandro, sindaco di Pordenone, stimato medico curante di lungo corso a Fiume Veneto, padre di Pietro, Fabio, Luca e Alessandro.

La famiglia ringrazia il personale medico sanitario degli ospedali di Pordenone e di Udine per la dedizione, professionalità e cura con la quale hanno seguito il loro papà.

“Avevamo da poco festeggiato i suoi 90 anni – scrive il sindaco, Alessandro, sul suo profilo facebook – ma oggi mio papá ci ha lasciati. É stato un genitore rigoroso, che ha lavorato soprattutto per noi figli, per assicurarci serenità e benessere e indicarci la strada della rettitudine. É stato un medico premuroso, disponibile giorno e notte, severo ma carico di umanità. É stato un marito devoto e un orgoglioso alpino della Julia. Un uomo tutto di un pezzo, di profonda e fine cultura, che ha costruito la sua posizione dal niente. Riposa in pace papá”.

Il presidente e il manager di Sviluppo&Territorio, rispettivamente Alberto Marchiori e Andrea Malacart, hanno espresso il proprio cordoglio alla famiglia del sindaco Ciriani per la scomparsa, a 90 anni, del papà. Anche il presidente dell’Ascom-Confcommercio provinciale, Fabio Pillon, si unisce al dolore che ha colpito il primo cittadino del capoluogo.