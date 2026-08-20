Morto in carcere, indagati 5 agenti della “Penitenziaria”

PORDENONE – Cinque agenti di polizia penitenziaria sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Pordenone, in relazione alla morte di Karam Mamdouh Mohamed Khodair Mamdouh, il detenuto di 19 anni morto martedì all’ospedale cittadino dopo aver dato fuoco a un materasso nella sua cella nel carcere del Castello.

Lo scrive oggi il Messaggero Veneto edizione di Pordenone.

L’ipotesi di reato è quella di cooperazione in omicidio colposo omissivo, prevista dagli articoli 113 e 589 del codice penale, specifica il giornale.

La Procura ha spiegato che l’iscrizione è stata decisa dopo una prima valutazione degli atti arrivati in giornata: le relazioni di servizio della polizia penitenziaria e dei vigili del fuoco intervenuti, le videoregistrazioni acquisite, le sommarie informazioni raccolte dai compagni di detenzione della vittima e il sopralluogo effettuato subito dopo i fatti dal sostituto procuratore di turno, si legge sul Messaggero Veneto.

Gli inquirenti devono ora procedere in tempi rapidi all’autopsia – specifica il quotidiano -. È proprio in vista di questo passaggio che i cinque agenti sono stati iscritti nel registro degli indagati: un atto dovuto, spiega la Procura, per permettere loro di esercitare fin da subito tutte le facoltà difensive previste dalla legge durante l’accertamento.

Infine il giornale informa che la Procura ha precisato che ogni ulteriore decisione richiederà un approfondimento delle indagini, già avviato.