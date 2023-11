Mostra multisensoriale di Toffoli a Villa Cattaneo

PORDENONE – Ѐ stata inaugurata sabato 18 c.m. a Palazzo Cattaneo, San Quirino, la mostra multisensoriale ed inclusiva organizzata dalla poetessa Laura Toffoli, socia FIDAPA, che ha molto a cuore l’Unione Italiana Ciechi Ipovedenti di Pordenone per la quale aveva cominciato un percorso nel maggio dello scorso anno con la presentazione del suo libro di poesie “La Farfalla Bianca”, all’interno di una mostra di pittrici del territorio, che ha voluto rinnovare quest’anno con la partecipazione di 11 pittrici.

L’arduo e lodevole obiettivo della “vulcanica poetessa”, come è stata definita da Enrico Modolo, Presidente dell’Unione Ciechi di Pordenone, è quello di far fruire, a coloro che hanno difficoltà nella percezione visiva, la bellezza delle opere pittoriche in un dialogo veicolante tra poesia, musica, profumi…da qui nasce “la Valigetta dell’Arte” che Laura Toffoli si è inventata, contenente “la poesia-figlia”, una sintesi di quella originale, la sua traduzione nel linguaggio Braille, la stampa miniaturizzata dell’opera pittorica con cui la poesia dialoga, un sacchetto profumato che di volta in volta racconta il tema poetico-pittorico.

Originale il percorso di visita per i ciechi con tanti cavalletti quante sono le artiste, che oltre a raccogliere il kit valigetta d’arte sono dotati di un pulsante che azionato permette di ascoltare, dalla voce registrata dell’artista, la poesia collegata al dipinto.

Insomma un grande lavoro e sforzo encomiabile, la cui causa è stata sposata dall’ Amministrazione Comunale di San Quirino, dalla FIDAPA di Pordenone e dall’UICI

Sezione di Pordenone. La Past Presidente FIDAPA Annamaria Poggioli, dopo aver invitato il pubblico presente ad un minuto di raccoglimento e di silenzio per il drammatico destino di Giulia Cecchettin e ribadito il valore del “rispetto per la donna” e della “formazione” sin da tenera età sia in famiglia che a scuola, ha presentato la mostra elogiando le doti di sensibilità artistica e di profondo spirito religioso della socia Laura.

L’Assessora al Sociale Mara Diana, portando i saluti dell’Amministrazione, ha ribadito la piena disponibilità a sostenere iniziative come queste che facilitano l’avvicinamento delle persone con disabilità visiva all’Arte e mettono in evidenza il valore delle donne.

La Presidente FIDAPA Morena Cristofori ne ha evidenziato il valore di “sostenibilità” verso la persona con disabilità visiva e la valorizzazione di altre abilità attraverso il loro riconoscimento da parte della società, mentre la critica d’arte Stefania Cuccarollo, richiamando il percorso di narrazione cominciato da Laura Toffoli a Palazzo Cattaneo lo scorso anno, ha ben espresso il suo valore con l’intreccio di diversi linguaggi che hanno reso il risultato “inclusivo”, in quanto pensato per sollecitare le capacità sensoriali rimanenti.

Ha contribuito a rendere più efficace la partecipazione al reading di poesie della poetessa, l’atmosfera creata dalla fisarmonica dell’artista Alessandra Gusso, che ha offerto degli intermezzi di grande suggestione.

Una mostra innovativa da vedere e da “sentire”, visitabile anche il prossimo fine settimana, sabato 25 e domenica 26 dalle h. 10.00 alle 16.00, orario continuato, presso palazzo Cattaneo a San Quirino.

Antonietta Maria Di Paola