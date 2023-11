“Ferma la violenza”, mostra Daneluzzi al Santin il 21

PORDENONE – In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, martedì 21 novembre alle ore 18.00, nella Galleria d’Arte Giovanni Santin, verrà inaugurata la mostra di Renzo Daneluzzi “Ferma la violenza” a cura di Franca Benvenuti.

In un mondo ideale la lotta contro la violenza maschile sulla donna non dovrebbe esistere, ma il fenomeno continua ad essere di drammatica attualità modificandosi con il mutare dei costumi.

Oggi più che mai è necessario che tutte le donne, come quelle fotografate da Renzo Daneluzzi per questa mostra, si uniscano per creare uno scudo contro la violenza degli uomini che usano l’amore o la paura come pretesto per sentirsi forti.

Fermare la violenza è un’utopia? Vogliamo credere che tutti insieme, donne e uomini, lo si possa e lo si debba fare perché, come disse, nel lontano 1993, l’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan “La violenza contro le donne è forse la più vergognosa violazione dei diritti umani. E forse è la più diffusa.

Non conosce confini geografici, culturali o di stato sociale. Finché continuerà, non potremo pretendere di realizzare un vero progresso verso l’eguaglianza, lo sviluppo e la pace”.

A seguire ci sarà una degustazione emozionale con Prosecco rosé, Cantina Principi di Porcia, a cura di Maria Teresa Gasparet di Sorsi e Percorsi.

La mostra Ferma la violenza sarà visitabile fino al 5 dicembre nella galleria Giovanni Santin dove è allestita la mostra Segni quasi persi di Gianni Pasotti, visitabile fino al 6 gennaio 2024.

Renzo Daneluzzi ha iniziato la sua attività di fotografo nei primi anni 80 e ha conseguito significativi premi in Italia e all’estero: hanno parlato dei suoi lavori e pubblicato le sue opere sia la stampa regionale che numerose riviste nazionali.

Franca Benvenuti