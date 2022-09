Mostre in città durante pordenonelegge: ampia scelta

PORDENONE – Pordenone si colora del giallo di pordenonelegge. Per soddisfare i gusti di tutti, ma proprio tutti i visitatori della 23° edizione della festa del libro, che avrà luogo dal 14 al 18 settembre, il Comune di Pordenone e, nello specifico l’assessorato alla Cultura, offrirà una vasta scelta di mostre dedicate ad arte, fotografia, fumetto e scienze naturali.

«In questo modo – spiega l’assessore alla cultura Alberto Parigi – tutti coloro che arriveranno nella nostra città per assistere agli incontri di pordenonelegge, avranno anche l’opportunità di visitare le mostre allestite nei musei cittadini e negli spazi espositivi del Comune.

La nostra amministrazione ha scelto di organizzare diverse mostre in un momento storico difficile proprio per offrire a tutti momenti di svago e leggerezza, garantendo ingressi liberi o comunque a prezzi popolari per tutte le tasche, perché la cultura è un bene che va goduto da tutti».

Le mostre in città durante la festa del libro avranno un orario prolungato, proprio per venire incontro ai visitatori di pordenonelegge.

Maurizio Galimberti. Mosaici scomposti (Ingresso gratuito): alcune famose fotografie dei momenti più significativi degli ultimi 100 anni “scomposte” in una sorprendente immagine sfaccettata. Galleria Bertoia, da mercoledì a domenica 10-13 /15-19.

Angelo Giannelli. Nel centenario della nascita (Ingresso gratuito): selezione di opere che ripercorrono i punti focali dell’originale ricerca artistica dell’importante pittore pordenonese. Museo Civico d’Arte, da mercoledì a domenica 10-13 /15-19.

Ex libris dalla collezione di Virgilio Tramontin (Ingresso gratuito): esposizione di 200 Ex libris dalla collezione dell’artista sanvitese, con incisioni provenienti da tutti i Paesi del mondo e raccolte nella seconda metà del Novecento. Biblioteca Civica, da mercoledì a sabato 9:30-18:45 e domenica 18 settembre 15- 18:30.

Juanjo Guarnido: Blacksad (A pagamento): 130 tavole e illustrazioni del celebre fumetto realizzate ad acquerello dall’abile pittore spagnolo. PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli, da martedì a domenica 10-20. Tony wolf: Attenti al lupo! (A pagamento): 100 tavole originali scelte dalla vasta produzione di uno degli illustratori più amati e conosciuti dai bambini di tutto il mondo. PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli, da martedì a domenica 10-20.

Pordenone castelli (Ingresso gratuito): dipinti ad olio su tela di Raffaello De Gottardo. Un viaggio nei castelli della provincia di Pordenone. Museo Archeologico c/o il Castello di Torre, sabato e domenica 15-19.

Museo di Storia Naturale (A pagamento): collezioni naturalistiche d’interesse locale e nazionale: il mondo animale, il Theatrum naturae, scheletri, minerali e molto altro ancora. Giovedì e venerdì 9-12 /15-19, sabato e domenica 13-19.

Il Comune ha realizzato un depliant contenente tutte queste info dettagliate, che sarà distribuito durante la manifestazione presso i punti informativi.