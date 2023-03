Motori, Franchini e Deidda, un equipaggio tutto rosa per la MRC Sport

Pordenone – Un equipaggio tutto rosa è pronto a debuttare con le insegne della MRC Sport nella stagione agonistica appena iniziata. E’ quello guidato dall’abruzzese Silvia Franchini (nella foto), che avrà al suo fianco la navigatrice sarda, Nicoletta Deidda. “Nei giorni scorsi abbiamo presentato la macchina con la quale correremo quest’anno, una Mini Cooper da strada, adattata per i rally, e la nuova livrea”, spiega la stessa Franchini, che non nasconde le sue ambizioni di ben figurare nella Zona VII. “L’esordio sarà a giugno, al Rally Terra di Argil – continua – il nostro obbiettivo è la finale di Coppa Italia, che anche quest’anno si terrà a Cassino”.

Per Silvia quella dei motori è una passione di lungo corso; di professione, peraltro, si occupa di vendita e noleggio di automobili. Nel motorsport ha fatto il suo ingresso da ragazzina con i kart, poi nel 2014 c’è stata la partecipazione a Rally Italia Talent, dove è arrivata fino alla semifinale.

Due anni più tardi è arrivato il primo rally, a Quorgné, nella Ronde del Canavese, in coppia con Elena Giovenale, poi tante altre gare provando diverse macchine, Peugeot 106, Clio RS 2000, Peugeot 208, Opel Adam e condividendo l’abitacolo con molte “naviga”. “Finché ho incontrato Nicoletta – racconta – la seguivo su Facebook e poi conoscendola ho iniziato ad apprezzare il suo carattere, grintoso e determinato. Così le ho proposto di correre assieme e lei mi ha portato alla MRC Sport. Il presidente, Giacomo De Luca, è stato da subito cortese e disponibile e così quest’anno correremo con questa simpatica scuderia friulana, mentre il Lion Team di Latina ci seguirà per l’assistenza”. Per seguire le gesta di Silvia e del suo team c’è anche il suo sito: www.silviafranchini2211.it