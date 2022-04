Motori, la MRC Sport trionfa con Fanari al Rally di Foligno

Prima edizione del Rally Città di Foligno, prima vittoria assoluta in carriera per Francesco Fanari. Per un curioso e fantastico, esaltante, gioco del destino, il pilota di Foligno, affiancato da Cristina Caldart, ha vinto quella che per lui era la gara di casa, ultima prova del Challenge Raceday Rally Terra, andando a cogliere un risultato significativo sulla Skoda Fabia R5/Rally2 gommata Pirelli griffata da Step-Five Motorsport.

Dopo le positive performance offerte a fine febbraio al 2° Rally Terra “Valle del Tevere”, dove il portacolori della MRC Sport aveva concluso in quarta posizione assoluta, le luci della ribalta erano tutte puntate su di loro, certamente la condizione mentale era molto tirata, e la gara casalinga ha dato continuità a percezioni e risultati consentendo una vittoria ricca di contenuti.

Contenuto sportivo e tecnico, certamente, con l’aver preso di forza il comando della classifica dalla seconda prova riuscendo poi a contenere gli attacchi degli avversari che arrivavano da più parti, contenuto affettivo perché la gara “di casa” ha sempre un valore ed un impatto particolari e correre davanti al pubblico amico ha un effetto stimolante quanto apprensivo e contenuto anche di forte sentimento per aver dedicato l’alloro a Silvio Stefanelli, il suo storico copilota, mancato prematuramente nel novembre di due anni fa dopo una lunga malattia.

Già dalla vigilia del rally, con lo shakedown, Fanari e Caldart avevano potuto capire che gli equilibri per disputare una gara di alto livello c’erano tutti, il feeling con la Fabia aveva proseguito ad essere importante ed una volta avviate le sfide la vettura ha consentito subito di poter puntare alla vittoria. Le prime battute di gara sono state corse con cautela, dalla seconda prova è arrivata la leadership, a tre quarti di gara hanno saputo consolidare il primato, arrivando nella bella cornice di Piazza della Repubblica a Foligno abbracciati dal pubblico delle grandi occasioni. La prestazione inoltre ha consentito a Fanari e Caldart di compiere anche un poderoso balzo in avanti in classifica Raceday, dal nono posto della viglia hanno potuto salire sopra il podio finale, al terzo posto.

“Una soddisfazione immensa, indescrivibile – ha commentato un commosso Fanari all’arrivo – vincere la prima gara assoluta in carriera a casa propria non ha valore! Non era comunque facile, la condizione mentale poteva giocare brutti scherzi e gli avversari incontrati non hanno mai allentato la presa, considerate che Quilichini e Bettega e con loro anche altri, si giocavano il titolo. Una dedica speciale per questa mia vittoria è per Silvio Stefanelli, che non è più tra noi, mio copilota per anni, sicuramente oggi in macchina, con me e con la mia brava copilota Cristina c’era anche lui, ha vinto anche lui! Un grazie di cuore alla squadra, impagabile, un grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuti, sponsor, scuderia, gli amici di Foligno. Grazie di cuore davvero!”.

Tra i 56 gli equipaggi al via c’era un’altra vettura appartenente alla MRC Sport, la Renault Clio RS con Alessandro Rossetto al volante e Manuel Lazzer sul sedile di destra, giunta 31esima assoluta, prima di gruppo RC5N e di classe N32000. “Una gara molto bella – ha commentato Rossetto – dov’è il pubblico e la gente di Foligno traspiravano amore per la nostra passione. La giornata di gara e’ stata molto combattuta, dopo la seconda prova abbiamo preso il comando fino al traguardo

Il risultato finale e’ stato eccellente: Primi di N3 e primi di RCN5. Il nostro campionato Raceday si è concluso in seconda posizione di raggruppamento E N3 e in seconda posizione di Trofeo Produzione. Ringrazio la mia scuderia, MRC Sport, per il supporto”.