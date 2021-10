Motorsport, un pilota della MRC Sport Brugnera al Mondiale di Monza con Hyundai

BRUGNERA – Colpo gobbo di Massimiliano Locatelli, portacolori della MRC Sport, in vista del Mondiale di Monza, in programma dal 18 al 21 novembre. Il pilota bergamasco, che fa coppia con il navigatore veronese Giordano Gregori, ha stretto un accordo di collaborazione con la Hyndai Italia e avrà a disposizione per la gara iridata e per il prossimo campionato italiano una Hyndai R2, che sarà gestita da P.A. Racing insieme alla stessa Hyndai Italia.

“Siamo lusingati ed onorati di questa opportunità – è stata la chiosa di Locatelli – potremo contare su un’auto estremamente performante. Poterla guidare ci fa sentire importanti. Sarà un’occasione di crescita agonistica importante per me e il mio navigatore e faremo di tutto per non deludere la fiducia che ci è stata concessa. Ringrazio la Hyndai Wrc e in particolare il Team Principal Andrea Adamo”. La macchina arriverà a fine mese, giusto in tempo per effettuare un paio di test prima del grande debutto a Monza.