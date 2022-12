Natale a Pordenone, gli eventi dal 20 al 23 dicembre

PORDENONE – Natale a Pordenone: questi gli eventi dal 20 al 23 dicembre.

Martedì 20 dicembre

La settimana del Natale a Pordenone prosegue con la programmazione di martedì alle ore 15:00 alla biblioteca della Bastia del Castello di Torre con “Aspettando il Natale”, laboratorio per bambini dai 5 anni.

Alle ore 16:30 in Biblioteca civica nella sezione ragazzi laboratorio per i bambini “Da una forma…il Natale” a cura di Eupolis e, a seguire, alle ore 17 “Matila: mi racconti una storia?”, progetto di letture di fiabe per bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori.

Sempre alle 17, al Palazzetto dello Sport “Il Natale dello Sportivo”, con Coni e Assessorato allo Sport del Comune di Pordenone. Alle 18 alla Casa della Musica di piazza della Motta “Smcp Pop Band”, tradizionale concerto Classico Natale Rock a cura dell’Associazione Scuola di Musica Città di Pordenone e alle 20:30 appuntamento all’Ex Convento di San Francesco con “Christmas is coming”, concerto di ArTime Quartet e Monica Comisso.

Mercoledì 21 dicembre

Alle 16:30 in Biblioteca civica nella sezione ragazzi laboratorio per i bambini “Giochiamo a fare il Natale” a cura di Eupolis; alle 20 all’Auditorium Concordia di via Interna vi aspetta il Concerto di Natale degli allievi della Scuola Secondaria di primo grado “G. Lozer”.

Giovedì 22 dicembre

Dalle ore 8:30 in piazza Don Lozer a Torre l’Associazione Torre offrirà a tutti il caffè con la Super Moka di TorreFazione, che propone una raccolta fondi destinata a progetti di sostenibilità ed inclusione. Alle 15 nella biblioteca di quartiere della Bastia del Castello di Torre “Aspettando il Natale”, laboratorio per bambini dai 5 anni.

Dalle ore 16 la Compagnia Hellequin aspetta i bambini nella sede della Scuola Sperimentale dell’Attore di via Selvatico con “Il Natale della Regina degli Elfi”, alle 16:45 si rinnova l’appuntamento con il live dei giovani musicisti dello Young Corner, in piazza XX Settembre e alle 18:30 concerto “Low Brass Naonis” del Gruppo ottoni della Scuola di Musica “L. Mascagni”.

Tutti in piazza XX Settembre alle 20:30 per “Ritornerai” con Andrea Pegoraro, Simone Bertogna e Nicoal Morassutto. Atteso alle 20:45 l’organista di Papa Francesco per un concerto di organo e arpa alla Chiesa del Seminario Vescovile di Pordenone.

Venerdì 23 dicembre

Il fine settimana del Natale a Pordenone inizia alle ore 15:00 in Biblioteca civica nella sezione ragazzi con baby care e laboratori creativi per bambini dai 3-10 anni di Melarancia.

Alle 16:30 in piazza XX Settembre i bambini incontrano Babbo Natale nella sua casetta e alle 17 in zona Albero si esibiranno i Sand of Gospel & Saint Lucy Gospel Choir in un concerto all’interno del Gospel on the Roads, GospeLive Festival, e a Borgomeduna all’Auditorium della Parrocchia San Giuseppe spettacolo teatrale con EtaBeta Teatro “Un abete molto speciale”. Continua il Gospel on the Roads de GospeLive Festival in centro, alle 17:15 in Loggia del Municipio il concerto “7th Note Gospel Ensemble” e alle 17:45 in corso Garibaldi “Christmas Carol”.

Alle ore 18 appuntamento all’Ex Convento di San Francesco con i concerti della Corte, musica classica & jazz a cura di Comitato Piano City. Ancora musica con il Gospel on the Roads, alle 18:30 in piazzetta Cavour “ River Gospel Mass Choir” e dalle 19 nei locali del centro. Teatro alle ore 20:30 alla Bastia del Castello di Torre con “2+1=Tandem arte in movimento”.

Per dettagli, prenotazioni ed eventuali modifiche del programma consultare il sito comune.pordenone.it/natale