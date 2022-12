Natale a Pordenone: gli eventi dal 28 al 31 dicembre

PORDENONE – Natale a Pordenone: questi gli eventi dal 28 al 31 dicembre.

Mercoledì 28 dicembre

La settimana delle feste natalizie continua a Pordenone con gli appuntamenti del Natale. Mercoledì alle ore 15:00 in Biblioteca civica nella sezione ragazzi laboratorio per i bambini “Giochiamo a fare il Natale” a cura di Eupolis, alle 16:30 spettacolo teatrale “La principessa sul pisello” nella sede della Scuola Sperimentale dell’Attore in via Selvatico e alle ore 17:00 in sala Degan della Biblioteca civica letture animate per i bambini “Che Natale in città!” a cura di Ortoteatro.

Giovedì 29 dicembre

Si rinnova l’appuntamento con le letture animate per i bambini “Che Natale in città!”, alle ore 17:00 in sala Degan della Biblioteca civica a cura di Ortoteatro.

Venerdì 30 dicembre

Tutti al Nuovo Cinema Don Bosco, perché alle ore 16:00 ci sarà “Incanti di Natale”, grande spettacolo per famiglie di magia e illusionismo.

Alle ore 17:00 in sala Degan della Biblioteca civica letture animate per i bambini “Che Natale in città!” a cura di Ortoteatro, alle 19:00 invece tutti alle Casette di piazza XX Settembre per live music e djset con il sax di Luca Capizzi. La serata continua in piazza XX Settembre con la premiazione della vetrina natalizia più bella promossa dall’associazione C’entro anch’io e alle 21:00 si balla con la musica italiana del DEF Trio live.

Sabato 31 dicembre

Alle 11:00 come ogni sabato, anche sotto Natale, si va alla scoperta della città con le visite guidate gratuite che partono dalla Loggia del Municipio. Alle ore 16:00 al teatro comunale Giuseppe Verdi si terrà il grande concerto di fine anno, con la Kharkiv Philharmonic Orchestra che si esibirà in musiche di Dvorak, Mendelssohn, Strauss dirette dal Maestro Yuri Yanko.

Si rinnova l’appuntamento con i film per famiglia al Nuovo Cinema Don Bosco, dove alle ore 16:00 sarà proiettato “Il Gatto con gli Stivali 2-L’ultimo desiderio”, ma l’attesa sale per l’evento di chiusura dell’anno: il Capodanno in piazza XX Settembre ad ingresso libero. Grande festa con l’irresistibile musica dal vivo del James Taylor Quartet, la leggendaria formazione britannica che da oltre 30 anni porta in tutto il mondo il suo inconfondibile sound funky e acid jazz. Prima e dopo il concerto si balla senza sosta con il dj set di Lino Lodi e Stefano Mango, di nuovo assieme solo per una notte.

Presenta la serata Steve Giant e le casette enogastronomiche sono aperte dalle 17 fino a dopo mezzanotte.

Ricordiamo che in tutti gli eventi di Natale e Capodanno che si tengono in piazza XX Settembre fino al 7 gennaio 2023 sono vietate bevande in contenitori in vetro e lattine, vietati anche petardi, botti e razzi, come da ordinanza del sindaco di Pordenone.

Per dettagli, prenotazioni ed eventuali modifiche del programma consultare il sito comune.pordenone.it/natale