“Illusionismi”, spettacolo di illusionismo e magia, 26 dicembre

PORDENONE – Dopo l’incredibile successo raccolto in giro per il mondo, toccando tutti e 5 i continenti, Nicola Previti e Martin, ritornano come grandi protagonisti in Italia. Saranno a Pordenone Lunedì 26 Dicembre 2022, ospiti del Capitol, con un nuovo, straordinario e sfavillante spettacolo teatrale di Illusionismo e Magia dal titolo “ILLUSIONISMI”.

Si tratta di una produzione magica concepita e creata per rivolgersi ad un pubblico eterogeneo appassionati di teatro, dei grandi show di Broadway, amanti degli effetti speciali e di tutte le età, uno spettacolo sensazionale, ideale per la famiglia, della durata di circa un’ora e mezza.

Un viaggio a ritroso nel tempo, che ripercorre gli ultimi 200 anni di storia nel mondo della Magia, della Prestidigitazione e dell’Illusionismo. Martin e Nicola Previti, saranno accompagnati anche da Andrea Lorenzon e sul palco i tre, emuleranno alcune leggende del mondo dell’illusione, tributando il gusto riconoscimento ai grandi Illusionisti del passato.

Un caleidoscopio di effetti magici sorprendenti, emozionanti, unici per un viaggio incredibile di oltre 100 minuti, nell’inesplorato mondo dell’incanto.

In scena magiche ed originali performance che raccontano l’evoluzione dell’arte magica.

Ogni illusione sarà presentata dall’abile Alex Rusconi, che racconterà aneddoti storici incredibili che risalgono a fine 800 inizi 900.

Gli ingredienti saranno: meraviglia, ammirazione, stupore, incanto e mistero.

Nicola Previti racconta che “Il tutto è nato per caso e un po’ per scherzo; volevamo creare uno show dove il pubblico vivesse un’esperienza unica ed indimenticabile; non più solo uno spettacolo da guardare passivamente, siamo riusciti a creare un’esperienza dove il pubblico sarà il vero protagonista dello show, compiendo delle scelte, ogni spettatore potrà gioire dello stupore della magia, perché ogni singolo spettatore diventerà per qualche istante mago…”

Uno spettacolo dove la magia, i sogni, le illusioni diventano realtà. Ogni spettatore sarà accompagnato in un affascinante, e misterioso viaggio alla scoperta del magico mondo nascosto quello appunto di “ILLUSIONISMI”, in uno spazio senza tempo, dove le leggi della fisica sono sconvolte e dove ogni limite razionale è superato, ai confini tra realtà e finzione.

“ILLUSIONISMI” diventa quindi un’esperienza ai limiti della realtà, dove gli spettatori saranno trasportati altrove, uno spazio sospeso tra finzione e mistero, dove tutto può accadere. Un mix esplosivo e travolgente di numeri emozionanti e poetici, al fianco di numeri più energici, adrenalinici, e pericolosi, un susseguirsi di eventi ad un ritmo elevatissimo, garantendo uno stile che congiunga modernità e tradizione, con l’aggiunta di effetti di mentalismo per creare un’esperienza indimenticabile.

Ad arricchire l’atmosfera, ci saranno musiche evocative straordinarie, effetti luminosi ed effetti video altamente tecnologici che permetteranno al pubblico di immergersi in una vera e propria esperienza totalizzante e allo stesso tempo poetica e suggestiva.

I maghi vi aspettano quindi al Capitol di Pordenone, lunedì 26 Dicembre alle ore 17.00 per lo spettacolo pomeridiano o alle ore 21.00 per lo spettacolo serale.

Biglietti disponibili in prevendita online su dice.fm

Link spettacolo pomeridiano https://link.dice.fm/Wb9776587382

Link spettacolo serale https://link.dice.fm/Kd56537044a4