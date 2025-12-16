Natale nei quartieri a Pordenone, programma dicembre

​PORDENONE – Proseguono gli appuntamenti del Natale a Pordenone nei quartieri. Mercoledì 17 dicembre alle 20.45 in Largo Cervignano – Cappuccini la Compagnia di Arti e Mestieri metterà in scena “Dialoghi Sonori”.

Giovedì 18 dalle 8.00 in piazza Lozer a Torre si terrà la 9^ edizione dell’evento benefico “TorreFAzione” con una moka gigante e caffè per tutti. Poi dalle 14.30 al Sacro Cuore ci sarà il “Pomeriggio ricreativo”, mentre alle 19.00 presso lo stesso oratorio “Convivialità a tavola: – meno soli + insieme”.

​Venerdì 19 alle 9.30 alla scuola Rosmini a Villanova “Festa di Natale” con i canti del coro e alle 20.30 alla chiesa di San Francesco d’Assisi – Cappuccini “Concerto di Natale e animazione”.

​Sabato 20 ore 10 a Casa Colvera – Sacro Cuore “Babbo Natale visita gli ospiti di Casa Colvera”, mentre dalle 10 alle 12 a Villa Cattaneo – Villanova “Ciao Musica! Eventi musicali” (0-10 anni) e “Note di stelle! Laboratori creativi sonori” (5-10 anni) organizzati dalla cooperativa Polinote. Ore 16 alla Biblioteca “Mary Della Schiava” – Cappuccini scambio di auguri in occasione de “Il Mangialibro”.

Alla stessa ora al Palazen – Villanova Spettacolo teatrale per giovani e anziani del quartiere. Sempre alle 16 a Largo Cervignano – Cappuccini, lo spettacolo “Ti racconto una storia” del Gruppo Teatro Luciano Rocco, mentre alle 17 a Villa Cattaneo – Villanova “Ciao Musica! Eventi musicali” (0-10 anni) e “Il Folletto della neve” (5-10 anni). Per finire, alle 18 all’Auditorium di Borgomeduna il 3° Young Music Meeting “Far… Natale con Farandola”.

Domenica 21 alle 10 a Villa Cattaneo – Villanova “Ciao Musica! Concerti interattivi” 0-3 anni, mentre alle 11.15, attività per i bambini 3-5 anni. Dalle 15 alle 19 in piazza Valle a Vallenoncello “Incontro con Babbo Natale”. Alle 17.00 all’auditorium parrocchiale di Torre “Quartieri in Musica – Christmas Sounds Concert” e alle 17.30 a Villa Cattaneo – Villanova “Natale a 6 Corde. Giovani musicisti in concerto”.

​Lunedì 22 alle 20.00 presso l’Auditorium di Borgomeduna si terrà il 4° Faran-do-la e fa# in Concerto per Natale.

Mercoledì 24 dalle 14 alle 18 per le vie di Villanova “Babbo Natale bussa alla tua porta”, mentre dalle

22.45 alla Madonna delle Grazie – San Gregorio si terrà lo scambio di auguri con panettone e vin brulè. ​Martedì 30 alle 20.30 presso la chiesa di San Francesco d’Assisi – Cappuccini “Christmas Joy with Sunrise Gospel singers”.