Nel quartiere di Torre lavori stradali, reti fognarie e marciapiedi

PORDENONE – Proseguono i lavori di realizzazione delle fognature nel quartiere di Torre. Da martedì 8 febbraio a venerdì 11 verranno realizzati gli asfalti stampati negli incroci di via Galilei e di via N. Sauro lungo via Piave, per cui potrà essere attivo un senso unico alternato per il solo tempo necessario allo svolgimento della

lavorazione.

Da giovedì 10 febbraio invece verrà chiusa via Stradelle nel tratto tra via Zara e via Ferraris, al fine di consentire lo scavo di una profondità di oltre 3 metri, per posare le condotte della fognatura. Per quanto riguarda la circolazione i veicoli provenienti da Cordenons verranno deviati su via Borgo Casoni e per

agevolare il traffico su via Piave, verranno soppressi due stalli di parcheggio in prossimità del semaforo con via Carnaro.

Per tutto febbraio, resterà chiusa al transito via General Cantore nel tratto tra via Zara e via Damiano Chiesa, per consentire la realizzazione degli allacciamenti alla fognatura e la posa di un breve tratto in porfido. Ancora lavori in via Stradelle, dove si stanno realizzando i marciapiedi ed inoltre all’incrocio con via

Sauro e vial Grande in questo mese, verrà ripristinata la rotonda.

Abbiamo cominciato a confrontare i dati sul traffico e nei mesi di dicembre e gennaio. – commenta l’assessore all’urbanistica Cristina Amirante – Rispetto a quanto rilevato nel 2018/2019 si è riscontrato un calo del traffico delle automobili in via Piave del 13%. Si tratta di un primo interessante dato sugli effetti positivi dovuti all’intervento effettuato in materia di mobilità sostenibile a Torre, oltre all’ottimo risultato ottenuto grazie all’allacciamento di moltissime abitazioni alla nuova fognatura.”