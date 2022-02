Non basta il cuore. Menez e Di Chiara abbattono i ramarri; Reggina-Pordenone 2-0

REGGIO CALABRIA – Ancora una sconfitta in campionato per i ramarri (16esima stagionale) che avevano come obiettivo abbandonare l’ultimo posto in classifica. I neroverdi orfani dell’influenzato Tedino e con il suo fido vice Marchetto in panca, cedono 2-0 al Granillo contro la Reggina degli ex Folorunsho e Kupisz. Il Pordenone gioca una discreta partita, ci mette cuore ma sono i padroni di casa a conquistare i 3 punti. Decidono il match le reti entrambe realizzate nella ripresa, di Menez e Di Chiara.

Nota di merito per gli affezionati sostenitori del fan club PN Neroverde 2020 presenti sugli spalti del Granillo nonostante la lunga trasferta.

Il Pordenone resta fermo a quota 12 punti in classifica dopo 24 giornate di campionato e vede sempre piu’ lontana la zona salvezza.

I ramarri ritorneranno in campo martedi 22 febbraio al Teghil alle ore 18.30 contro il Monza.

Il tabellino:

REGGINA – PORDENONE 2-0

GOL: 21′ st Menez, 41′ Di Chiara.

REGGINA (3-4-1-2): Turati; Loiacono, Amione, Di Chiara; Kupisz (22′ st Galabinov), Hetemaj (15′ st Cortinovis), Crisetig, Giraudo (15′ st Adjapong); Folorunsho; Menez (22′ st Bellomo), Montalto (37′ st Bianchi). A disp.: Micai, Aglietti, Denis, Aya, Franco, Tumminello. All. Stellone.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi (1′ st Butic), Barison, Dalle Mura, Perri (37′ st Anastasio); Zammarini, Torrasi (37′ st Di Serio), Lovisa; Gavazzi (20′ st Mensah); Cambiaghi, Candellone (1′ st Vokic). A disp.: Bindi, Sabbione, Deli, Onisa, Pasa, Bassoli, Butic, Vokic, Iacoponi. All. Marchetto.

ARBITRO: Maggioni di Lecco, assistenti Affatato di VCO e Gualtieri di Asti. Quarto ufficiale Acanfora di Castellammare di Stabia. Var: Giua di Olbia. Avar: Muto di Torre Annunziata.

NOTE: ammoniti: El Kaouakibi, Candellone, Folorunsho e Lovisa. Calci d’angolo: 3-4. Recupero: 4′ st.

P.G.