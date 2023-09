Nuova sede per lo sportello Colora il tuo Tempo

PORDENONE – È operativa già dal 6 settembre la nuova sede dello Sportello Colora il tuo Tempo in via Grado 7, che si è trasferito nell’edificio noto anche come Casa Maran, così come faranno tutti gli altri sodalizi di via San Quirino entro il mese di settembre per consentire l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’area.

«Abbiamo realizzato il trasferimento dello sportello in tempi rapidissimi – spiega l’assessore alle politiche sociali Guglielmina Cucci – per permettere la raccolta delle iscrizioni ai corsi di ginnastica, che si aprono l’11 settembre, e che registrano ogni anno un’affluenza molto elevata. Lo sportello gestito in collaborazione tra l’assessorato e l’associazione TempoScambio si trova al primo piano dell’edificio, stanza 9, ed è aperto nei consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Per il ripristino della linea telefonica ci vorrà invece ancora qualche giorno».

Le iscrizioni ai corsi autunnali di ginnastica, dedicati alle persone che hanno compiuto 65 anni, residenti a Pordenone e possessori della Carta d’Argento rilasciata dai Servizi Sociali del Comune si terranno dal’11 al 22 settembre. Le attività proposte sono mirate e dedicate alla specifica fascia d’età, con l’obiettivo non solo di migliorare le funzioni cardio-vascolari e la respirazione, prevenire i dolori agli arti e alla schiena, ma anche di creare occasioni di socializzare e divertirsi in compagnia.

Come di consueto i corsi sono organizzati nei vari quartieri, così da facilitarne la fruizione da chi ha difficoltà negli spostamenti urbani, prevedono la pratica di diverse discipline e sono condotti da personale appositamente formato afferente alle associazioni che aderiscono al progetto.

I corsi autunnali, che fanno seguito a quelli primaverili, sono strutturati in 18 lezioni della durata di circa un’ora ciascuna, e si tengono una o due volte alla settimana, con frequenza gratuita per gli over 65 residenti nel Comune di Pordenone, in possesso della Carta d’Argento. Per gli aderenti ai corsi è previsto il versamento di una quota associativa annuale e assicurativa, mentre il Comune di Pordenone contribuisce con 27 euro a persona.

Nel quartiere centro in via Molinari, l’Auser Territoriale Gruppo AIR organizza corsi di ginnastica respiratoria dolce, mentre l’Asd Sekai Budo propone corsi di ginnastica dolce. A Borgomeduna nella palestra della scuola elementare De Amicis, la Karate Do Shokotan e l’Assocazione Insieme per Pordenone in via Prasecco propongono corsi di ginnastica dolce e antalgica.

Le medesime discipline vengono proposte nel quartiere Sud dalla polisportiva Villanova al Palazen di via Pirandello mentre a Torre l’omonima Asd organizza incontri dedicati alla ginnastica posturale e antalgica presso l’oratorio sant’Agostino in via Slataper. Nel quartiere Nord Insieme per Pordenone propone un percorso di ginnastica dolce nella palestra F. Gallini di via Ungaresca.