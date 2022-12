Nuova sede per l’Unicef di Pordenone in centro città

PORDENONE – L’UNICEF è il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia. Dall’11 dicembre 1946, giorno in cui fu fondato, la sua missione è quella di contribuire alla sopravvivenza, alla protezione e allo sviluppo delle potenzialità di ogni bambino del mondo, con una cura speciale per i bimbi più fragili e vulnerabili.

È stato scelto proprio questo anniversario per inaugurare la nuova sede del comitato UNICEF di Pordenone presso l’ex sede espositiva della Provincia in Corso Garibaldi.

Dopo un lungo peregrinare, dai locali nel Parco di San Valentino, a quelli in via Mameli, a quelli in piazza Lozer a Torre, finalmente c’è stato il trasloco definitivo in centro città, per concessione dell’Amministrazione Comunale.

Presenti all’inaugurazione il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, l’assessore alle politiche sociali Guglielmina Cucci e l’assessore allo sport Walter De Bortoli, che hanno tagliato il nastro assieme alla presidente del comitato Unicef di Pordenone e della regione FVG Lauretta Carlon.

Tra il numeroso pubblico, nonostante la pioggia e il forte vento, anche l’ex presidente Emiliana Moro, il gruppo Federica Angelica con tanti bambini in costumi folkloristici tradizionali, vari gruppi sportivi che collaborano con Unicef, le insegnanti del progetto “Scuola Amica” ed i bimbi delle scuole di Chions che hanno letto alcuni articoli della Convenzione sui diritti dell’infanzia, la presidentessa della consulta studentesca e l’ufficio scolastico regionale.

Dichiara il sindaco Ciriani: «Il trasferimento dell’Unicef in centro città, reso possibile grazie alla sinergia tra il sodalizio, l’assessorato alle Politiche Sociali e l’assessorato allo Sport, consentirà alle volontarie e ai volontari che operano generosamente a favore dei bambini di tutto il mondo di poter avere maggior visibilità e di svolgere ancor meglio le attività nobilissime di cui si occupano ogni giorno: un orgoglio per la nostra città».

Aggiunge la presidente Lauretta Carlon: «Siamo estremamente grati al Comune di Pordenone per averci concesso questi locali. Siamo certi che in questo posto riusciremo a far conoscere a molte più persone come l’Unicef opera in tutto il mondo.

Questo luogo per noi è una casa, che abbiamo organizzato con uno spazio per accogliere le persone, uno adibito a Baby Pit Stop nel quale le mamme potranno allattare e cambiare i propri bimbi in tutta serenità ed infine un laboratorio nel quale le nostre volontarie realizzano le Pigotte, bambole in stoffa il cui ricavato servirà per la cura completa dei neonati di tutto il mondo, vaccinazioni comprese».