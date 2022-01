Old Wild West è arrivato a Pordenone

PORDENONE – Old Wild West, la Burger & Steak House più famosa d’Italia, raddoppia la sua presenza in provincia di Pordenone: dopo il ristorante di Fiume Veneto, è finalmente arrivato in città a Pordenone. Giovedì 2 dicembre, infatti, ha aperto il nuovo ristorante, proprio di fronte alla Prefettura presso l’ex Woody, conosciuto ancora prima come 3B.

Dopo diversi mesi di lavoro, l’interno dell’edificio è stato completamente ristrutturato in pieno stile western, per poter creare lo spazio per due confortevoli sale di 100 metri quadri, di cui una completamente vetrata, che possono ospitare fino a circa 100 clienti.

L’aspetto più rilevante riguarda l’impatto lavorativo. L’apertura ha dato possibilità di lavoro a diversi giovani del territorio: per ora le persone assunte tra gestione cucina e sala sono 20, che rispondono al responsabile del punto vendita Armando Tallo.

Armando e il suo staff vi aspettano ogni giorno a pranzo e a cena!

Il menu è sempre pensato per tutti i gusti: hamburger italiani e carni alla griglia di prima scelta provenienti dall’Argentina…e non solo! Proposte tex mex oppure piatti vegetariani per accontentare proprio tutti. E ovviamente non manca mai il menu per i bambini, accompagnato sempre da matite per colorare la tovaglietta e da un simpatico gadget.

Ma c’è molto di più in Via XXX Aprile n.15! Devi fare una pausa pranzo veloce ma gustosa? Nel locale è attiva la promozione Mezzogiorno Perfetto con piatto più bibita a partire da 7,50€. E inoltre, sempre a pranzo, per le aziende interessate c’è la possibilità di convenzionarsi per avere ulteriori vantaggi e servizi dedicati.

E non è tutto! Se vuoi mangiare comodamente a casa tua, il ristorante offre un comodo servizio di take away, con ordinazione telefonica oppure tramite sito oldwildwest.it e APP OWW. Non hai proprio voglia di uscire di casa in queste giornate invernali? No problem! Il ristorante lavora anche con la consegna a domicilio e collabora con i partner di delivery Foodracers, Glovo, Deliveroo e prossimamente anche con Just Eat.

Lo staff di Old Wild West Pordenone vi aspetta!

tel: 043427833

E-mail: pordenone@oldwildwest.it