Saldi dal 5 gennaio: Popolizio “favorire negozi di prossimità”

PORDENONE – Per la festa dell’Epifania si riparte da domani (5 gennaio) con il sistema dei saldi invernali in Fvg, dopo uno shopping di Natale che ha toccato positivamente i livelli raggiunti nel 2019.

Secondo le stime di Confcommercio nazionale anche quest’anno lo shopping dei saldi interessa oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 119 euro, per un giro di affari di 4,2 miliardi di euro.

Per la responsabile locale di Federmoda, Antonella Popolizio, le previsioni per le vendite di fine stagione fanno ben sperare, così come dimostrato anche dalle prime svendite che hanno preceduto l’avvio ufficiale.

Per questo – spiega la presidente Popolizio – i saldi sono «un’eccezionale occasione anche per consolidare lo shopping sotto casa nei negozi di prossimità dove fiducia, relazione, servizio, prova e consegna istantanea, unitamente al prezzo di saldo, favoriscono i consumatori per un acquisto nei punti vendita dei nostri centri storici.

Non dimentichiamo che le vendite di fine stagione sono sempre una straordinaria opportunità per i clienti ma anche per noi commercianti in quando servono per avere liquidità, soprattutto in un momento difficile come questo, dopo che la pandemia ha messo in ginocchio attività che non hanno riaperto, mentre le altre devono far fronte a debiti e sostenere costi fissi in aumento».

L’auspicio del gruppo Federmoda è nel far trovare “una stabilità di cui tutti abbiamo bisogno”. E conclude la Popolizio: «Dobbiamo favorire in tutti i modi la ripartenza portando la gente a spendere a livello locale anziché sulle piattaforme internazionali. Dobbiamo far rivivere la città anche a livello turistico».

Per quanto riguarda le regole dei saldi c’è l’obbligo di esporre il prezzo iniziale, lo sconto e il prezzo finale, possibilità di cambio a discrezione del commerciante (salvo il caso in cui il prodotto sia danneggiato) e, naturalmente, tutte le norme anti-Covid su ingressi contingentati, uso delle mascherine e distanziamento.