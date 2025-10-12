19.8 C
Opaca Neonis stecca debutto casalingo con Fagagna

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

PORDENONE – Una versione opaca della scintillante Neonis vista nelle prime due giornate cede al debutto casalingo contro Fagagna. Doveva essere uno scontro tra la difesa pordenonese e l’attacco ospite, e gli ospiti lo hanno stravinto.

Non solo per gli 86 punti subiti dai padroni di casa (secondo peggior passivo Neonis in due anni di C), ma ancor di più per le percentuali clamorose concesse ai friulani: 80;8% ai liberi, 73,3% da due e 58,3% da tre. In attacco invece la Neonis è andata fuori ritmo, tirando molto più dei friulani (74-42) ma con esiti rivedibili (40,6% da 2 e 26,2% da 3).

Il primo quarto vede Fagagna inesorabilmente prendere il sopravvento toccando anche il +11. Nel secondo periodo la Neonis inizia a difendere come sa, arrivando a -3, ma spreca una marea di possessi per il vantaggio. Comunque, la partita è riaperta. E quando nel terzo periodo Vallenoncello va sul 56-50, il match sembra ben indirizzato. La Neonis però toglie il piede dall’acceleratore e subisce un i 2-9 che ridà vantaggio e fiducia a Fagagna. L’ultimo periodo è un testa a testa, con Vallenoncello che ancora affretta i tiri ed Ellero & company immarcabili. La Neonis resta nel match, fino alla bomba di Barazzutti a 1’28” dalla sirena che chiude la gara.

Sabato prossimo, ancora in casa contro San Donà alle 19:00, la Neonis avrà l’occasione per riscattarsi.

NEONIS VALLENONCELLO – COLLINARE FAGAGNA 76-86 (17-26, 43-46, 58-59)
NEONIS VALLENONCELLO: Brusamarello 4, Maralossou 10, Girardo 4, Crestan 18, Bovo 8, Righetti 12, Margoni 2, Kuvekalovic 16, Piarchak 2. Non entrati: Maluta, Fioraliso, Mosconi. All. Brecciaroli
COLLINARE FAGAGNA: Barazzutti 7, Bellese 5, Dose 18, Ferrari 22, F. Agostini 7, De Zanchi 2, Fantino, M. Agostini 12, Ellero 13. Non entrati; Venuto, Turnone. All.: Bortoluzzi
Arbitri: Longo di Trieste e Antoniolli di Pordenone.
Note: Usciti per 5 falli: F. Agostini (Collinare Fagagna), Bovo (Neonis).

