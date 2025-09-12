Open Day Casa delle Attività Centro Giovani Vallenoncello

La Casa delle Attività, centro giovani di Vallenoncello, organizza un pomeriggio di porte aperte per presentare alla comunità le numerose attività dedicate ai giovani e alle famiglie del territorio.

L’appuntamento è per sabato 13 settembre dalle ore 16:30 alle 18:30 in via Prata 20 e come sottolinea l’Assessore alle Politiche culturali e giovanili Alberto Parigi, “Si tratta di un momento importante per la nostra comunità. Per questo rivolgo l’invito a partecipare a tutti i cittadini, non solo ai residenti del quartiere di Vallenoncello, perché è un’occasione preziosa per scoprire la ricchezza dell’offerta formativa ed educativa che questo centro mette a disposizione dei nostri giovani e delle famiglie. Durante la giornata sarà possibile conoscere da vicino tutti i servizi che il centro offre e partecipare alle iniziative speciali organizzate per l’evento. La Casa delle Attività è un punto di riferimento concreto e dinamico per i giovani della nostra città, che merita di essere valorizzato e fatto conoscere sempre più ampiamente.”

Il programma della giornata

Il pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali, per poi proseguire con una ricca programmazione pensata per coinvolgere il pubblico e mostrare concretamente le potenzialità del centro.

Tra i protagonisti della giornata YK Bayoyo, giovane artista del quartiere che si esibirà dal vivo. Musicista rap e hip hop, cantautore e ballerino, l’artista è diventato popolare su Spotify e ha girato diversi videoclip coinvolgendo coetanei di tutta Pordenone.

Molto attivo nel panorama musicale locale, YK Bayoyo utilizza regolarmente la sala di registrazione della Casa delle Attività e ha collaborato con la Cooperativa Sociale Ascaretto anche in eventi organizzati fuori città riscuotendo un grande successo di pubblico. Durante il pomeriggio presenterà inoltre il corso gratuito che terrà in autunno dal titolo “Respiriamo Hip Hop. Basi, scrittura, flow e interpretazione”.

Sarà presente anche Luca Vendrame che illustrerà il corso “Stop Motion. Laboratorio di animazione” di cui sarà docente. Il laboratorio, rivolto a ragazzi e ragazze dai 10 ai 15 anni, insegnerà ai partecipanti a creare personaggi, costruire scenografie e realizzare veri cortometraggi utilizzando la tecnica dello stop motion.

L’evento prevede inoltre diversi corner tematici gestiti dagli educatori della Cooperativa Sociale Ascaretto e dall’Associazione Astro, quest’ultima con un focus particolare sulle attività teatrali e fotografiche. Non mancheranno le testimonianze dirette dei giovani che frequentano abitualmente il centro, che racconteranno la propria esperienza, e un corner speciale con un bartender professionista che coinvolgerà il pubblico nella preparazione di cocktail analcolici, nell’ambito delle attività di promozione della prevenzione delle dipendenze.

Le visite guidata alla struttura saranno condotte da Davide Palazzi, collaboratore e animatore di Ascaretto, esperto in animazione e parkour oltre che cantautore. Durante il pomeriggio verrà proiettato un video realizzato dai ragazzi del centro e sarà allestita un’esposizione fotografica che documenta l’attività aggregativa dell’ultimo anno, con particolare attenzione ai progetti sulla sostenibilità come l’orto sociale e le collaborazioni con le scuole del territorio.

La Casa delle Attività è il risultato di una solida collaborazione che coinvolge una rete territoriale di 15 partner: Ascaretto Coop. Soc. (ente gestore), Comune di Pordenone, Another World Foundation, Fondazione Opera Sacra Famiglia (OSF), Associazione Pordenone Giovani, diversi istituti scolastici, aziende di eccellenza, Polo Tecnologico di Pordenone, parrocchie, associazioni territoriali, Intercultura Pordenone e Associazione Italiana Dislessia Pordenone. L’iniziativa è sostenuta economicamente dall’impresa sociale Con i Bambini, ente attuatore dei programmi del Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile, costituito dal Protocollo d’Intesa tra Governo e Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio).

Le attività di settembre

Il calendario di settembre della Casa delle Attività prevede altri interessanti appuntamenti. Sabato 20 settembre alle ore 15:00 è in programma un’uscita in centro per una passeggiata alla scoperta del festival Pordenonelegge, mentre mercoledì 24 settembre alle ore 16:00 si svolgerà “Indovina chi?” vivente, un originale gioco di società pensato per sviluppare amicizia ed empatia tra i partecipanti. Per quest’ultima attività è richiesta la prenotazione obbligatoria.

I servizi proposti dalla Casa delle Attività

La Casa delle attività propone un ventaglio diversificato di servizi:

Laboratori creativi e formativi come produzione video, workshop di disegno manga, pittura, musica, fotografia e laboratori di teatro-psicomotorio (Associazione Astro), ma anche attività digitali e tecnologiche tra cui incontri con hacker etici e un corso per imparare a creare podcast.

Uscite sul territorio tra cui una gita a Piancavallo, le visite al museo Stephan Zavrel di Sarmede, al Palazzo del Fumetto di Pordenone, presso la Galleria Harry Bertoia di Pordenone e al Museo della Radio di Pasiano.

Eventi sociali, intergenerazionali e aggregativi: tornei sportivi (Torneo dei Borghi, Volley), feste a tema e cene comunitarie, eventi di formazione intergenerazionale tra anziani e giovani.

Doposcuola: un accompagnamento mirato anche nei casi più fragili per il superamento degli esami di licenza media per un totale di 6 ore a settimana con 2/3 operatori dedicati.

Attività per le famiglie e gli adulti: incontri formativi e di dialogo, percorsi sull’educazione alimentare (“Nutriamoci”), sulla gestione emotiva e l’isolamento sociale (“Voci Sommerse”), e sulla corretta gestione del digitale in famiglia (“Media Education”) e lo “Sportello Famiglia” a cura di OSF, che fornisce supporto costante e personalizzato alle famiglie e singolarmente ai genitori e ai ragazzi.

Attività per giovani musicisti e podcasters: grazie anche all’acquisto di attrezzatura specifica, sono stati organizzati corsi di beat making e podcast come primo passo di un progetto pluriennale che prevede la creazione di spazi dedicati anche alle attività musicali.

Informazioni e contatti

Le aperture dello spazio aggregativo sono gradualmente aumentate, passando da due a 5 aperture settimanali dalla primavera 2024, per un totale di 6 ore settimanali di supporto allo studio e 15 ore settimanali di libera aggregazione e attività strutturate.

Lo spazio aggregativo osserva i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00, il sabato dalle 15:00 alle 18:00

All’aiuto compiti sono dedicate le giornate di martedì, giovedì e venerdì ore 14:30-16:30 (è preferibile prendere appuntamento).

Per avere informazioni sui servizi, gli eventi e le aperture, contattare il numero 351 7043556 o inviare una mail a [email protected]

Per rimanere sempre aggiornati è possibile seguire le pagine social della Casa della attività su Instagram e Facebook.