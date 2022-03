Ortogiardino, salone floricoltura ritorna dopo due edizioni bloccate da pandemia

PORDENONE – Tutto pronto per la 41^ edizione di Ortogiardino, Salone della floricoltura, orticoltura, vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone dal 5 al 13 marzo. E’ il grande ritorno di questa amatissima manifestazione dopo due edizioni bloccate dalla pandemia che ha colpito duramente il calendario fieristico pordenonese.

“Sentiamo fortissima l’attesa dei visitatori – racconta Renato Pujatti, presidente di Pordenone Fiere – così come le aspettative degli espositori che contano su questa manifestazione per dare nuovo slancio alle loro attività dopo due anni molto difficili”.

Dalle premesse, sarà una grande edizione: 20.000 mq di aree coperte e scoperte si trasformano durante i nove giorni di manifestazione in una spettacolare festa della natura dove rigogliosi allestimenti a giardino si alternano a circa 200 stand commerciali curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, concimi, attrezzature per il giardinaggio, mobili per esterni, pronti a soddisfare il desiderio di shopping verde dei visitatori.

Compagni di viaggio di prestigio affiancano Pordenone Fiere per questa edizione di Ortogiardino:

Intesa San Paolo e main partner dell’evento ma anche AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio e FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, hanno deciso di legare il proprio marchio a questa edizione della manifestazione attraverso la realizzazione di un ricco calendario di incontri all’interno del padiglione 5.

Il programma spazia da workshop specifici dedicati ai curatori del verde pubblico sulla ricerca di nuove varietà, la filiera di qualità e la certificazione delle piante, alla presentazione dei più spettacolari giardini aperti al pubblico in tutta Italia.

Ortogiardino è anche un appuntamento segnato nei calendari di tanti operatori professionali: architetti paesaggisti, vivaisti, agronomi e progettisti del verde pubblico che trovano tra le proposte del Festival dei Giardini spunti innovativi e stimoli per la propria attività.

L’evento mette a confronto le migliori idee nella progettazione di giardini su un tema che varia ad ogni edizione: il tema del Festival dei Giardini 2022, è “Da Viaggio a Realtà’”, un invito a riprodurre nei giardini in mostra ricordi e suggestioni vissuti durante un viaggio che ha particolarmente colpito la sensibilità del progettista.

Tra i tanti progetti ricevuti durante l’anno la commissione tecnica del Festival dei Giardini ne ha selezionati 8 che sono stati realizzati all’interno dei padiglioni della fiera per essere ammirati ma anche votati da addetti ai lavori e pubblico in visita. Idee innovative, interpretazione del tema, conoscenza delle piante e capacità tecnica nella realizzazione dell’opera saranno valutati da una giuria tecnica composta da architetti paesaggisti, rappresentanti di AIAPP e giornalisti di settore che assegneranno il “Premio Qualità” per la migliore realizzazione al giardino e il premio per il miglior progetto.

Anche il pubblico di Ortogiardino potrà dire la sua votando il giardino più amato durante i 9 giorni di manifestazione. L’urna dove depositare la scheda di votazione sarà all’interno dello stand di Intesa San Paolo nel padiglione 5 e ogni 50 votanti in omaggio un pratico carrellino per facilitare lo shopping anche durante Ortogiardino.

Il successo di Ortogiardino è legato anche al ricco programma di eventi collaterali che fanno da contorno ai giardini e ai fiori. Il Salone dei Sapori con tante specialità enogastronomiche tipiche da tutta Italia al padiglione 3; il Mercato a Km 0 di Campagna Amica a cura di Coldiretti con aziende agricole di eccellenza della provincia di Pordenone al padiglione 8 dove si trova anche l’Emporio Verde, un’originale mostra di arredi e decori per giardini e terrazzi realizzati da artigiani e piccole aziende.

Anche l’arte trova spazio ad Ortogiardino: nella Sala Inferiore accanto all’ingresso centrale ritorna la mostra “La Donna è Arte” a cura dell’Associazione Panorama e al padiglione 8 ci sarà per la prima volta una mostra di pittura botanica con workshop a cura dell’Associazione Acquerello Del Doge.

La regina incontrastata di Ortogiardino è anche quest’anno l’orchidea, protagonista della storica mostra mercato a lei dedicata al padiglione 5 “Pordenone Orchidea” giunta alla 22^ edizione. Allestimenti spettacolari, incontri culturali ed enogastronomici fanno da cornice all’esposizione di oltre 150 diverse tipologie di orchidee provenienti da collezioni private o da coltivatori professionisti.

Il filo conduttore della 22a edizione ci porta come nel 2019 nel lontano Oriente e lancia un forte messaggio di rinascita. Secondo una leggenda molto popolare in Giappone, i neonati quando vengono al mondo presentano un filo rosso annodato al mignolo della mano sinistra. Questo filo, lungo e invisibile, simboleggia l’unione con la propria anima gemella, con cui un giorno tutti saranno destinati a ricongiungersi. Il “fil rouge” di Pordenone Orchidea 2022 unisce tutti i partecipanti alla mostra che come sempre conferma la sua storica vocazione poliedrica presentando insieme diversi settori espositivi. La mostra è dedicata all’orchidea ma il format vuole allargare l’orizzonte dei visitatori su altre passioni del verde, come le piante grasse, offrendo anche stand dedicati all’oggettistica in ceramica, alla cioccolata e al vino.

Nel programma degli incontri di Pordenone Orchidea spicca, Domenica 6 Marzo alle ore 16 , la lectio magistralis per aspiranti coltivatori di orchidee dedicata a conoscere la struttura della pianta e la sua crescita. Durante la settimana, ogni giorno alle 5 della sera, si terranno mini corsi pratici dal titolo: “Ve le dò io le orchidee”, parentesi goliardica per entrare con gioia nel magico mondo delle piante e dei fiori. Sabato 12 Marzo alle ore 10 il Dr. Simone Celebrin parlerà di giardini verticali, il futuro degli spazi “green”.

Il programma degli incontri di Ortogiardino dà molto spazio a temi dedicati agli operatori del verde. sabato 5 marzo alle ore 9.30 sala padiglione 5 è in programma l’incontro

“Quale futuro per le imprese del verde ” a cura di Confartigianato Imprese Pordenone. E’ sempre dedicato ai professionisti anche il seminario tecnico specialistico per agronomi, agrotecnici, progettisti, paesaggisti, giardinieri e operatori del verde organizzato da dall’Associazione Giardinieri Professionisti in programma sabato 12 marzo 2022 dalle 09:30 nella Sala Zuliani. Si tratta di un Confronto tra professionisti per la Green City sul tema “Acqua e territorio: risorse e limiti. Acqua come primaria risorsa. Acqua come pericoloso limite”. Si rivolge invece ad un pubblico più ampio l’incontro in programma domenica 13 marzo alle ore 15.00 intitolato “Se son rose fioriranno”. Il maestro giardiniere Carlo Pagani intratterrà gli appassionati di giardinaggio parlando di rose, la loro cura in giardino e terrazzo, uso in cucina e curiosità.

Grande novità di quest’anno è la promo on line che consente l’acquisto del biglietto ridotto a tutti. Basta collegarsi al sito www.ortogiardinopordenone.it e con pochi click di registrazione (necessaria per il tracciamento covid) al prezzo di 6 € i visitatori potranno ricevere una mail che permetterà l’ingresso diretto ai padiglioni della fiera evitando così code a assembramenti. La promozione scade alle ore 23.59 del 4 marzo, poi il biglietto sarà in vendita solo alle casse della fiera al prezzo di 8 €.

Ortogiardino, Fiera di Pordenone 05 – 13 Marzo

Orari di apertura:

Lunedì – Venerdì: 14.00 – 19.00

Sabato e Domenica: 9.30 – 19.30

Biglietti

Intero 8,00 €

Ridotto 6,00 € – con acquisto on line del biglietto fino alle ore 23.59 del 4 marzo 2022

Ridotto 6,00 € – ragazzi dai 12 anni compiuti ai 17 anni compiuti e over 65

Gratuito ragazzi fino a 12 anni NON compiuti

www.ortogiardinopordenone.it