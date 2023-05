Ottimo riscontro per il progetto Pippi, promosso dall’Ambito del Noncello

PORDENONE – Sono complessivamente un centinaio i bambini, con le relative famiglie, che hanno preso o stanno prendendo parte al progetto Pippi in questa prima metà dell’anno, che ha visto al lavoro nei mesi scorsi un gruppo di 7 nuclei familiari (10 genitori e 16 bambini) a Vallenoncello, e vede attualmente in corso i gruppi di Cordenons (che comprende anche famiglie di San Quirino e Zoppola per un totale di 8 nuclei familiari, di cui 13 genitori e 16 bambini) e di Porcia (per 8 nuclei familiari, di cui 8 genitori e 13 bambini).

“Si tratta – spiega Guglielmina Cucci, presidente dell’Ambito del Noncello, che comprende i Servizi Sociali dei Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Zoppola, Roveredo in Piano, San Quirino – di una progettualità avviata nel 2018, aderendo alla sperimentazione del programma nazionale P.I.P.P.I. (Programma di intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione), promosso nel 2011 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l’Università di Padova, come accompagnamento alla genitorialità.

Esso prevede modalità innovative che si sono rivelate molto efficaci come la costituzione di gruppi per genitori e per bambini finalizzati al rafforzamento delle competenze parentali e ad ampliare le possibilità educative dei figli. Una modalità molto apprezzata dalle famiglie per lo scambio reciproco e la dimensione di confronto e condivisione, che li ha fatto sentore meno soli e accomunati dallo stesso desiderio di crescere bene i figli, imparando ad accettare le fragilità e valorizzare le capacità di ciascuno”.

I gruppi sono condotti dalle assistenti sociali dell’Ambito territoriale Noncello, talvolta coadiuvate da altre figure professionali.

Ogni percorso di gruppo si compone di 5 incontri durante i quali il confronto verte su diverse tematiche – come la cura e il piacere nella relazione genitori/figli, l’identità e l’autostima del bambino, le paure dei bambini, le competenze genitoriali, le bugie, le difficoltà con i figli – con un importante ruolo affidato alla lettura ad alta voce come pratica educativa.

A febbraio 2019 le attività si erano svolte a Porcia coinvolgendo complessivamente 29 nuclei familiari (di cui 34 genitori e 38 bambini) residenti nel territorio dell’Ambito. Dopo la sospensione dovuta alla pandemia da Covid-19 l’Ambito ha dato avvio al progetto “PIPPI nei quartieri” con l’intenzione di rendere il gruppo per genitori e bambini un’offerta stabile nel tempo e una metodologia di lavoro ordinaria del Servizio Sociale, favorendo anche occasioni di socializzazione tra i bambini.

Nel 2022 sono stati realizzati cinque gruppi per genitori e bambini nel Comune di Porcia e nei quartieri Cappuccini, Borgomeduna, Torre e Pordenone centro, per un totale di 32 nuclei familiari (di cui 38 genitori e 58 bambini). Il riscontro avuto è stato molto positivo e questo ha spinto l’Ambito a rafforzare il progetto tramite i finanziamenti del Pnrr missione 1.1.1 volto al sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, nonché alla prevenzione della povertà educativa.