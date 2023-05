Nuovi pesisti crescono nelle scuole di Pordenone e dintorni

PORDENONE – Dopo la pandemia la Pesistica Pordenone ha ripreso a pieno ritmo in quest’annata scolastica la sua opera di proselitismo tra gli studenti del Friuli Occidentale. Una pesca che nelle passate decadi si è rilevata fruttuosa, per non dire miracolosa, vista la miriade di titoli italiani ed internazionali (tra tutti la medaglia di bronzo olimpica di Mirko Zanni alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2021) conquistati dal sodalizio pordenonese pescando per lo più dal bacino delle scuole. La prima finale regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi, tenutasi al PalaCrisafulli di Pordenone ha visto in gara 210 mini pesisti in rappresentanza di 7 scuole medie: “Lozer” di Torre, Pordenone Sud, Rorai, “Don Bosco”, “Centro storico”, oltre alle udinesi Cervignano e Pagnacco. Sotto l’egida del Coni e del Ministero dello Sport e la supervisione dei tecnici della Fipe i giovanissimi atleti si sono misurati nello “Stenathlon” o Giochi della Forza, che prevedono le prove di salto triplo, lancio della palla medica e prova di strappo con il bilanciere giocattolo. A premiare i giovani virgulti c’era anche Mirko Zanni in procinto di partire per Cuba dove nel primo week end di giugno parteciperà ad una tappa del Gran Prix, che rientra tra le gare con in palio la qualificazione olimpica per accumulare ancora punteggio nel ranking mondiale e blindare la sua partecipazione a Parigi 2024.

Nel frattempo al Cross Fit San Vito di San Vito al tagliamento si sono tenute anche le fasi regionali dei campionati italiani assoluti, anticamera delle finali tricolori del 24 e 25 giugno a Roma. A breve usciranno le classifiche nazionali e si sapranno i nomi dei qualificati alla fase finale.