PAFF!, apre al pubblico mostra BLACKSAD – I colori del noir

PORDENONE – Apre al pubblico venerdì 8 aprile la nuova esposizione di PAFF! dedicata al genio del fumetto Juanjo Guarnido, “BLACKSAD – I colori del noir”.

130 tavole e illustrazioni anche di grande formato, tutte originali, per un sorprendente allestimento ricco di gigantografie, installazioni, scenografie, sonorizzazioni, capace di ricreare il mondo parallelo dell’autore spagnolo, fatto di bar fumosi, poker e biliardo, femmine fatali e altri animali pericolosi, ma anche di epifanie dalla luce purissima, grazie al magistrale controllo della tecnica ad acquerello. Una sezione aggiuntiva propone tavole tratte da Sorcelleries, Voyageur e Nelle Indie perigliose.

L’autore. Il talento di Juanjo Guarnido ha attraversato rapidamente i confini internazionali. Nato a Granada nel 1967, si specializza in pittura a Madrid e in Francia, approdando poi con successo negli Stati Uniti.

L’apice della notorietà giunge con la pubblicazione della serie di Blacksad, dal nome del protagonista, con la importante collaborazione ai testi di Juan Díaz Canales. La saga è un noir di genere hard-boiled i cui episodi, ricchi di riferimenti storici e culturali ne trascendono però i confini.

Tutte le storie si distinguono per la vivacità e l’originalità degli intrecci e dei disegni, che trasmettono perfettamente la varietà espressiva, i gesti e il linguaggio del corpo dei personaggi, che sono animali in forma umana. Guarnido è apprezzato in oltre venti lingue.

Orari. La mostra aprirà venerdì 8 aprile dalle 15 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Dalla prossima settimana gli orari saranno martedì-venerdì dalle 15 alle 20 e, nel weekend, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

PAFF!

Palazzo Arti Fumetto Friuli

V.le Dante, 33

33170 Pordenone

0434/392941

www.paff.it