Ubriachezza, Daspo Urbano e risse. Notte movimentata a Pordenone

PORDENONE – Nell’ambito dei controlli finalizzati alla sicurezza e al decoro urbano, nella serata di mercoledì scorso, la Polizia Locale di Pordenone – Cordenons, è intervenuta in C.so Garibaldi dove era stata segnalata la presenza di una persona che disturbava i passanti.

Sul posto gli agenti intervenuti, accertavano che un uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, urlava alle persone che passeggiavano in centro. Per lui, oltre al verbale redatto per manifesta ubriachezza, veniva notificato anche il DASPO Urbano e segnalato alla Questura di Pordenone per il divieto di accesso nelle aree del centro città. Sempre nella stessa serata, una pattuglia con auto civetta si fermava in viale Marconi dov’era scoppiata una rissa fra persone di etnia pachistana e bangladese.

Gli agenti si frapponevano ai due gruppi e riportavano la calma evitando che i contendenti subissero gravi lesioni. Alla base del litigio pare vi fossero vecchie ruggini fra due dei partecipanti all’alterco. Le indagini della Polizia Locale finalizzate alla ricostruzione dei fatti, proseguiranno nei prossimi giorni, una volta ascoltati tutti i protagonisti.

Il Comando di Polizia Locale di Pordenone – Cordenons ha rafforzato il controllo mirato alla tutela dei cittadini, soprattutto in orario serale, così da garantire alle persone una maggior sicurezza e ricorda che, in caso di emergenza, si può chiamare il numero unico 112 o la Centrale Operativa al numero 0434 – 392811.

Il Vice Sindaco con delega alla sicurezza Emanuele Loperfido: “La presenza della Polizia Locale, con personale in divisa e anche con auto civetta e agenti in borghese, è figlio della volontà di questa amministrazione di monitorare con attenzione il territorio ed essere pronti ad intervenire in modo tempestivo e professionale, quando necessario”.

Il Sindaco di Cordenons, Andrea Delle Vedove, che la sera dei fatti era presente con Loperfido nelle immediate vicinanze del luogo dove si sono svolti i fatti, così commenta: “Più che mai il pattugliamento anche nelle ore serali e nei fine settimana sono una necessità imprescindibile per garantire la sicurezza dei nostri cittadini in questi tempi. La presenza sul territorio è un deterrente fondamentale che dà tra l’altro la percezione di un’attenta visione, di prevenzione e di tutela del territorio.”