PAFF!, esposizione elaborati per il progetto “Pordenone”

PORDENONE – È stata inaugurata ieri (25 febbraio) e sarà visitabile fino al 10 marzo al PAFF! International Museum of Comic Art la mostra dei lavori degli studenti di Grafica (3^E e 5^E) dell’Istituto Galvani di Cordenons del Progetto PORDENONE, nato da un’idea originale dell’Associazione Culturale Astro attraverso la realizzazione di sette corti cinematografici a tema poliziesco ambientati in città.

Il progetto

Il presupposto dal quale l’associazione è partita dando vita al progetto è stato quello di dimostrare, attraverso lo strumento del cinema, che Pordenone non è una città morta, bensì viva, dinamica e attrattiva.

Tra gli obiettivi, il coinvolgimento, la partecipazione e la messa in campo di forze da parte di realtà pubbliche e private del territorio al fine di creare una rete tra istituzioni, associazioni, scuole, aziende, privati e altri enti che potesse testimoniare la vivacità e la dinamicità del territorio pordenonese e delle persone che lo abitano.

La scuola e gli studenti

Dall’idea fondamentale di coinvolgere le scuole del territorio nasce la collaborazione con il Liceo Artistico E. Galvani di Cordenons: studenti delle classi 3^E e 5^E, indirizzo Grafica, hanno realizzato una serie di disegni e grafiche basate sui personaggi e sui luoghi del Progetto PORDENONE. I disegni più meritevoli sono stati utilizzati per la chiusura delle puntate e, assieme agli altri elaborati caratterizzati da innovatività, precisione, coerenza, sono stati selezionati dallo staff Astro per la mostra PORDENONE, ospitata al PAFF!.

L’inaugurazione

Al “taglio del nastro” sono intervenuti i componenti del direttivo del PAFF!, l’assessore alla cultura e vicesindaco Alberto Parigi, il dirigente del Liceo Artistico Enrico Quattrin con gli insegnanti e gli studenti, i rappresentanti dell’associazione Astro assieme al presidente e regista Jimmy Baratta.

“Il PAFF! non è soltanto fumetto ma nel suo stesso nome include anche le arti, dalle grafiche al cinema – ha affermato Silvia Moras, componente del direttivo del PAFF! – ed è per questo che volentieri ospitiamo la mostra tratta dai lavori degli studenti del Liceo Artistico in attesa di poter riaprire nuovamente le porte per guardare il risultato finale dei sette cortometraggi che sono stati realizzati nell’ambito del progetto”.

“Associazione Astro, Liceo artistico Galvani e Comune di Pordenone assieme per una mostra al PAFF! con i disegni dei ragazzi dell’artistico – ha dichiarato il vicesindaco Parigi -.I disegni sono ispirati a una serie di corti cinematografici su Pordenone che presenteremo prossimamente realizzati dai giovani di Astro. Da cosa nasce cosa e il fermento giovanile pordenonese sta tornando protagonista. Siamo orgogliosi di sostenere questo processo virtuoso”.

La mostra

L’esposizione al PAFF! è una co-produzione Associazione Culturale Astro e Liceo Artistico Galvani di Pordenone.

Curata dalle professoresse Sara Marzari e Moira Piemonte, Giacomo Boz, Gabriele Pillot, in collaborazione con PAFF! e Comune di Pordenone (Settore 5 – Istruzione e Politiche Giovanili).

I disegni sono stati realizzati dagli studenti della 3^E (Agata Mascarin, Andrea Busacca, Davide Giroldo, Filip Stamenkovski, Gaia Roman, Gaia Tuccinardi, Giulia Simola, Valeria Miotto) e della 5^E (Martina Celeprin, Beatrice Furlan, Caterina Boz, Anna Cisilino, Salima Filipetto, Matthias De Piero, Nicole Rodella e Matilfe Piccinato) indirizzo Grafica.

L’allestimento è stato curato dalle studentesse Asia Mozzon e Matilde Piccinato con la collaborazione di Susanna Perin.