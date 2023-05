PAFF!, prima volta in Italia per il mondo Aardman Studios

PORDENONE – Inaugurata al PAFF! Shaun the Sheep & Friends, l’esposizione che per la prima volta in Italia mette in mostra gli iconici personaggi nati dalla mente creativa degli Aardman Studios di Bristol, curata dall’International Museum of Comic Art insieme ad Art Ludique-Le Musée di Parigi e in collaborazione con Aardman Studios

LA MOSTRA. In un allestimento coinvolgente e immersivo, il visitatore viene accompagnato tra gli scenari di Wallace e Gromit, nella Fattoria Mossy Bottom di Shaun, vita da pecora, tra le simpatiche pennute di Galline in fuga e all’avventura assieme alla ciurma di Pirati – Briganti da strapazzo. La mostra ripercorre la storia di Peter Lord e David Sproxton, i fondatori di Aardman Studios dal 1966 (quando a 12 anni creano per gioco il loro primo cartone animato, che vendono per 15 sterline alla BBC) fino ad alcuni dei loro più iconici film in stop motion, in un viaggio che descrive tutto il processo di realizzazione cinematografica.

A Pordenone, il percorso si espande rispetto alle altre mostre già realizzate (Melbourne, Seoul, Parigi e Francoforte, solo per citarne alcune) per includere alcuni incredibili contenuti visibili per la prima volta, come alcune parti tratte dallo speciale musical delle feste Un pettirosso di nome Patty (2021), nominato agli Oscar® e ai BAFTA®, di cui sarà possibile vedere alcuni disegni e il pupazzo originale.

Inoltre, è presente in anteprima nazionale la nuovissima serie CGI dello studio Lloyd of the Flies (2022) e lo spettacolo in stop motion per bambini nominato ai BAFTA® The Very Small Creatures (2021), mai distribuiti in Italia.

Questa straordinaria mostra si affianca all’altrettanto unica e straordinaria esposizione permanente, inaugurata al PAFF! lo scorso marzo, al primo piano di Villa Galvani, contenente più di 200 opere originali e oltre 500 gli schizzi di autori come Andrea Pazienza, il maestro dei comics americani Art Spiegelman, il pioniere del fumetto italiano Benito Jacovitti, il “papà” dei Peanuts Charles M. Schulz. E ancora Carl Barks, Chester Gould, Floyd Gottfredson, George McManus, Giorgio Cavazzano, Hugo Pratt, Magnus, Milo Manara, Milton Caniff e Will Eisner, presentati attraverso sceneggiature, pubblicazioni rare, filmati, oggetti e cimeli provenienti da collezioni pubbliche e private internazionali.

IL SIGILLO. Nel corso della cerimonia che ha anticipato l’apertura ufficiale della mostra, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani ha consegnato a sir Peter Lord il Sigillo della Città di Pordenone, riconoscendogli “la straordinaria importanza nel mondo dell’animazione, dimostrata dalle nomination agli Oscar che gli Studios, da lui fondati, hanno collezionato in questi anni. Pordenone non può che essere onorata di accogliere un personaggio del suo calibro e per questo gli offre il sigillo della città”.

«È significativo che la mostra Shaun the Sheep & Friends, mai prima d’ora approdata in Italia, sia ospitata proprio a Pordenone – afferma il primo cittadino -. La nostra città ha sempre avuto una profonda vocazione all’arte e alla cultura. Fermento culturale e vivacità artistica che trovano linfa imprescindibile nelle mostre organizzate dal PAFF!, che rappresentano per i tanti giovani di questo territorio, e non solo, modelli positivi a cui ispirarsi. Eventi come questo sono preziose occasioni di confronto per crescere e socializzare, scoprendo la bellezza di un’arte senza tempo e senza età».

Il ringraziamento per la presenza di Sir Peter Lord a Pordenone è giunto dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

«Pordenone è una piccola città, che ha fatto della cultura del cinema, del fumetto, dell’animazione uno dei suoi punti di riferimento – ha affermato -. Qui si parla di grande cultura moderna dell’animazione e non posso che ringraziare sir Peter Lord per le tante ore di gioia, divertimento e fantasia che ha donato a tutti noi e a tutto il mondo. Ora qui ripercorriamo con questa mostra un patrimonio che appartiene a tutte le persone: con le sue opere ha parlato a tutti i cittadini del mondo e il fatto che ora lo possa fare qui a Pordenone ci riempie di orgoglio».

«A soli 5 anni dalla sua apertura il PAFF! è oggi un punto di riferimento internazionale per il fumetto – dichiara il direttore artistico Giulio De Vita -. La sua unicità sta nell’uso del fumetto come gancio culturale e lo sguardo su altre discipline in una proposta di qualità di prim’ordine. Con questa mostra raggiungiamo il culmine di questo percorso aprendo lo sguardo dal fumetto all’animazione di una delle case di produzione più celebri e apprezzate del mondo».

«In questa mostra vorremmo farvi soffermare lungo il percorso, condividere alcune delle nostre esperienze e farvi incontrare le persone la cui creatività ha reso quest’avventura possibile – sottolinea Peter Lord, regista, animatore, produttore e cofondatore di Aardman Studios -. I bozzetti, i pupazzi e le scenografie che vedete in mostra sono di per sé oggetti molto belli e, personalmente, adoro l’animazione in stop motion.

Mi piace la sua possibilità di essere istintiva e dare l’impressione di essere io stesso a muovermi. Anzi, dirò di più, l’animazione in stop motion è una performance dal vivo. È l’attività più entusiasmate e impegnativa che io conosca. Come potrete vedere in questa mostra, offre un’immensa gioia, in un mondo magico e pieno di begli oggetti, circondati da un’arte incredibile creata e animata dai migliori artisti».

LE INIZIATIVE. A margine della mostra, PAFF! insieme a Cinemazero organizza la rassegna cinematografica “Alla scoperta del cinema degli Aardman Studios” che prende il via sabato 13 maggio alle 16.30 nell’auditorium del PAFF! dove è prevista la proiezione del film Pirati! Briganti da strapazzo” del 2012, candidato al Premio Oscar. Dopo questo primo appuntamento al PAFF!, la rassegna si trasferisce nelle sale cinematografiche di Cinemazero: sabato 20 maggio con “Shaun, Vita da pecora”, film del 2015 e sabato 27 maggio con “Galline in fuga” del 2000, entrambi gli appuntamenti sono previsti per le 16.30.

Per informazioni e prenotazioni del film di sabato 13 maggio www.paff.it; per i biglietti delle proiezioni di sabato 20 e sabato 27 maggio www.cinemazero.it

Gli altri eventi organizzati per sabato 13 maggio (il laboratorio si stop-motion per bambini e ragazzi e la visita guidata con Peter Lord) sono sold out.