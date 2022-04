Pagare le multe con lo smartphone, da oggi si può

PORDENONE – Con PagoPA pagare una sanzione diventa semplice e immediato: con la app IO basta inquadrare un QR code. Disponibili anche numerose altre possibilità di pagamento, online e allo sportello.

Il Comune di Pordenone, come tutta la amministrazione pubblica italiana, ha intrapreso il percorso di

trasformazione digitale per rendere i propri servizi accessibili tramite le tecnologie dell’informazione. In

questo processo si innestano tante iniziative, che progressivamente andranno a modificare le abitudini dei

cittadini e coinvolgeranno tutte le nuove infrastrutture tecnologiche.

Fra queste una è già stata avviata; la digitalizzazione dei preavvisi di sanzione (i vecchi avvisi

apposti sul parabrezza ) per la violazione delle norme al Codice della strada, che ora sono stati integrati con

PagoPA, il sistema di pagamento verso la Pubblica Amministrazione semplice, immediato e trasparente.

Oggi quindi grazie alle nuove tecnologie, si semplificano le operazioni per saldare la sanzione. Infatti gli

agenti della Polizia Locale, grazie ai nuovi dispositivi in dotazione, (

possono stampare direttamente l’avviso di pagamento, sul quale è riportato un

. Resta in vigore la possibilità di pagamento scontato del

portatile),

inquadrandolo, consente il pagamento immediato 30% se effettuato entro 5 giorni dalla notifica.

Come funziona

smartphone o tablet e stampante QR code, che

Il nuovo tipo di avviso si presenta come uno scontrino, dal formato lungo e stretto (non più un bollettino prestampato quindi), contiene gli estremi della violazione, gli elementi fondamentali dell’avviso e – la principale novità – il QR code per il pagamento.

Questo sistema, già attivo in altri servizi di pagamento verso il Comune di Pordenone , ad esempio rette dei nidi, centri estivi e altri servizi all’infanzia, è applicato agli avvisi di violazione (tipicamente il divieto di sosta) e ai verbali notificati (che il trasgressore riceve via posta o PEC). Non è attualmente disponibile invece per i verbali contestati subito su strada e per le sanzioni amministrative (ad esempio mancato rispetto di regolamenti comunali).