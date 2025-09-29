Palazzo del Fumetto, arrivano in 160 dal Treno storico del Fumetto

PORDENONE – Sono stati oltre 100 i passeggeri che oggi, 28 settembre, hanno raggiunto Pordenone a bordo del Treno storico del Fumetto per la tappa fondamentale al Palazzo del Fumetto. La partenza è avvenuta sia dalla stazione di Gorizia sia da quella di Treviso: i partecipanti hanno così raggiunto in autonomia il Palazzo del Fumetto dove hanno trovato ad attenderli il personale per visite guidate speciali attraverso le mostre temporanee _Il Segno di Magnus – Da Alan Ford a Tex_ e _Paco Roca. La forza della memoria_ (nel suo ultimo giorno di apertura) oltre che le venti sezioni del Museo.

Con più di 30 bambini e ragazzi tra i 4 e i 13 anni, l’iniziativa ha permesso di avvicinare alla nona arte chiunque.

Per l’intera giornata era disponibile anche un corner creativo per i bambini, che hanno così potuto giocare con la fantasia e i colori, dando vita alle proprie idee.

Il Treno storico del Fumetto è inserito nel programma di GO!2025 che celebra la Capitale Europea della Cultura. È un’iniziativa promossa da Fondazione FS, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone in collaborazione con PromoTurismo FVG.