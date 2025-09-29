16.9 C
Pordenone
martedì , 30 Settembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Palazzo del Fumetto, arrivano in 160 dal Treno storico del Fumetto

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Sono stati oltre 100 i passeggeri che oggi, 28 settembre, hanno raggiunto Pordenone a bordo del Treno storico del Fumetto per la tappa fondamentale al Palazzo del Fumetto. La partenza è avvenuta sia dalla stazione di Gorizia sia da quella di Treviso: i partecipanti hanno così raggiunto in autonomia il Palazzo del Fumetto dove hanno trovato ad attenderli il personale per visite guidate speciali attraverso le mostre temporanee _Il Segno di Magnus – Da Alan Ford a Tex_ e _Paco Roca. La forza della memoria_ (nel suo ultimo giorno di apertura) oltre che le venti sezioni del Museo.

Con più di 30 bambini e ragazzi tra i 4 e i 13 anni, l’iniziativa ha permesso di avvicinare alla nona arte chiunque.
Per l’intera giornata era disponibile anche un corner creativo per i bambini, che hanno così potuto giocare con la fantasia e i colori, dando vita alle proprie idee.

Il Treno storico del Fumetto è inserito nel programma di GO!2025 che celebra la Capitale Europea della Cultura. È un’iniziativa promossa da Fondazione FS, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone in collaborazione con PromoTurismo FVG.

Ultime news

Necrologi

Giovanni Piva

Flavio -
Necrologi

Antonio Del Zotto

Flavio -
Necrologi

Loris Gregoris

Flavio -

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.