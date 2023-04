Parcheggi a tariffa agevolata in via Caboto per residenti e lavoratori

PORDENONE – La Giunta del Comune di Pordenone ha deliberato la ridefinizione della zona nella quale i residenti e i lavoratori possano usufruire di abbonamenti agevolati, includendo in tale zona il tratto di via Caboto in cui si trovano gli stalli di sosta dal civico 1 al civico 21.

​

Su viale Dante, nel tratto tra via Riviera del Pordenone e via Santa Caterina, è stata resa definitiva la tariffa di 0,80 euro/ora, mantenendo in tal modo la riduzione operata durante il cantiere di Parco Galvani rispetto all’originaria tariffa di 1,20 euro/ora.

​

Infine è stata deliberata l’esenzione dal pagamento della sosta a beneficio dei veicoli delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) che effettuano il trasporto di persone con disabilità, considerando l’elevato valore che tali attività rivestono in ambito sociale.

Per fruire di questo esonero le organizzazioni devono essere qualificate come OdV ed essere iscritte nel RUNTS, chiedendo inoltre alla Società GSM – che gestisce i servizi di sosta a pagamento – il rilascio dello specifico “Pass”.

​

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, d’intesa con GSM – spiega l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede – è quello di favorire l’utenza.

Questi tre interventi si muovono proprio in tale direzione: la ridefinizione delle aree a tariffa agevolata consente a chi abita in prossimità di via Caboto di poter godere di un abbonamento meno oneroso; in viale Dante si mantiene un costo orario più basso rispetto a quello applicato prima del cantiere e si uniforma la tariffa lungo tutto il viale, così da non creare confusione nell’utenza.

Da ultimo l’esenzione per le OdV che effettuano trasporto disabili è un modo tangibile per contribuire ad un servizio prezioso per la comunità».